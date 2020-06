Déclaration du FOMC et conférence de presse pour mettre l’accent sur la semaine à venir

Après les chiffres choquants du NFP vendredi dernier, les traders ont affaire à une autre semaine importante à venir – la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), est prête à publier la déclaration du FOMC et les projections en matière d’inflation et de croissance économique.

La BCE a volé la vedette la semaine dernière en offrant plus que prévu au départ, et c’est maintenant au tour de la Fed de révéler ses plans concernant le taux des fonds fédéraux et la croissance économique pour la période à venir.

Principaux événements de cette semaine de trading

La semaine commence avec le témoignage de Mme Lagarde de la BCE lors d’une audition virtuelle devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Les traders seront à l’écoute en raison du récent rallye de l’euro et de la façon dont la BCE a surpris les marchés la semaine dernière. Tout signe indiquant que la BCE est prête à en faire encore plus peut créer une volatilité accrue sur les paires d’euros en début de semaine.

Toutefois, toute volatilité de l’euro sera probablement ignorée par les investisseurs dès mercredi, car la Fed doit publier son point de vue sur l’évolution économique aux États-Unis. Comme toujours, lorsque les projections économiques de la Fed sont attendues, la volatilité du marché augmente de manière significative.

Quelques heures seulement avant la déclaration de la Fed, nous aurons les données de l’indice des prix à la consommation (IPC). Les données de l’IPC régulier et de l’IPC de base devraient rester inchangées (0% de variation), après avoir récemment chuté. Toute surprise négative devrait nuire au dollar lors de la conférence de presse de la Fed.

Avec le marché boursier américain à son plus haut niveau et des données sur les NFP bien meilleures que prévu vendredi dernier, il sera intéressant de voir le point de vue de la Fed sur les récents développements. L’absence de vitesse de circulation de l’argent et la faiblesse des attentes des consommateurs incitent la Fed à aller encore plus loin dans son soutien aux marchés financiers. Les injections massives de liquidités par les principales banques centrales aident les actifs à risque (c’est-à-dire le marché boursier) à augmenter, et la seule question qui demeure est : pour combien de temps ?

Au-delà de l’événement organisé par la Fed mercredi, il ne reste pas grand-chose en termes de données économiques pour influencer les marchés d’un point de vue fondamental. Le rapport sur la stabilité financière de la Banque nationale suisse (BNS) de jeudi est suivi de près par les opérateurs en francs suisses, bien que l’USDCHF ait oscillé autour de la parité pendant un certain temps maintenant.

La semaine de trading se termine avec la publication du Consumer Sentiment de l’Université du Michigan, qui devrait s’améliorer à 75 contre 72,3 le mois dernier.

La semaine dernière, l’euro a fait la une des journaux. Cette fois, le dollar sera responsable de la plus grande partie de la volatilité du marché.