Demandes d’allocations de chômage stables aux États-Unis

Toute donnée indiquant l’état du marché du travail aux États-Unis est importante pour les traders de devises en raison du mandat de la Fed qui est de maximiser l’emploi et la stabilité des prix. En période économique normale, c’est le rapport sur les salaires non agricoles (NFP) qui est le plus attendu, et les données complémentaires tout au long du mois deviennent secondaires en importance.

La pandémie COVID-19 a changé la manière dont les traders et les investisseurs collectent et interprètent les données. Soudain, un intervalle mensuel (le PFN est publié le premier vendredi de chaque mois) est trop long, et les données secondaires publiées tout au long de la semaine offrent des informations compétentes concernant l’impact de la crise sanitaire sur le marché du travail.

Les demandes initiales de chômage sont de telles données.

La semaine dernière, 1,4 million d’Américains de plus ont été licenciés pour cause de chômage

Le marché s’attendait à ce qu’un chiffre inférieur confirme la tendance à la baisse enregistrée ces dernières semaines. Cependant, le taux de perte d’emplois a plafonné autour de 1,5 million par semaine, un chiffre terrifiant à tous points de vue.

Ce qui est intéressant, c’est que si nous examinons les détails de l’ensemble du marché de l’emploi, non seulement il n’y a aucun signe d’amélioration, mais les perspectives sont plus sombres. Les demandes continues sur tous les programmes sont proches de leur sommet au début du mois de mai et presque trente millions de plus qu’il y a un an.

Pas moins de 1,2 million de demandes, dont une partie appartient à un programme spécial appelé Indemnité de chômage d’urgence en cas de pandémie (PEUC). Il s’agit de prestations fournies par le CARES ACT pendant treize semaines aux personnes qui ont déjà épuisé le chômage régulier de l’État. Plus précisément, 1,2 million de personnes n’ont pas réussi à trouver un emploi dans l’intervalle. Le danger est que si la crise persiste (comme on serait porté à le penser vu la flambée du taux d’infection aux États-Unis la semaine dernière), le nombre de personnes devenant éligibles à la PEUC augmentera considérablement. En effet, ces personnes n’apparaîtront pas dans les données des demandes régulières de prestations continues, mais dans le cadre de la PEUC.

Pour que le marché du travail montre des signes d’amélioration, les demandes continues devraient diminuer à un rythme plus rapide que l’augmentation des demandes initiales de chômage. Mais si la baisse des demandes continues est due au “transfert” des personnes dans d’autres catégories qui offrent une assistance, alors cette baisse est artificielle et ne fait que masquer l’état réel du marché du travail.

Malheureusement, une telle situation est courante dans le monde entier, et pas seulement aux États-Unis. Elle montre la précarité dans laquelle nous vivons et combien il est important pour les traders de pouvoir lire les données économiques avec précision.