Désinflation persistante dans la zone euro

A la fin de la semaine dernière, les données sur l’inflation dans la zone euro ont continué à indiquer une baisse de l’inflation. Si la désinflation (baisse de l’inflation) se poursuit pour la période à venir, la déflation menace de s’emparer des économies de la zone euro. Malgré un assouplissement massif de la part de la BCE, les dépenses ne rattrapent pas la vitesse de la création de capital.

De telles conditions conduisent normalement à une hyperinflation, mais cette fois-ci, c’est différent. En ce qui concerne l’inflation, les salaires doivent également augmenter, mais ce que nous constatons dans la zone euro et dans certaines autres régions développées est la plus faible augmentation des salaires de l’histoire moderne.

Vélocité négative de l’argent

Le problème n’est pas qu’il n’y a pas d’argent, mais qu’il n’est pas employé. La vitesse de l’argent, qui est en baisse depuis vingt-trois ans, s’effondre actuellement. Lorsque cela se produit, l’inflation a peu de chances de refaire surface car la masse monétaire ne trouve pas son chemin dans les achats de biens et de services.

La semaine dernière a révélé l’un des graphiques les plus spectaculaires montrant ce que font les ménages. Le taux d’épargne des ménages français a fait un bond de 4,5 % dans le cadre de la reprise post-COVID-19, une augmentation stupéfiante selon toutes les mesures.

Dans le même temps, le déficit public s’est creusé pour atteindre -4,8 % du PIB au premier trimestre, et l’on s’attend à ce que le déficit continue dans la même direction. L’énorme écart entre les dépenses et l’épargne menace de faire passer l’inflation de la zone euro en dessous de zéro, ce qui rendra de plus en plus difficile pour la BCE d’atteindre son objectif d’inflation de 2 %.

En ce qui concerne la BCE, elle devrait annoncer jeudi sa décision en matière de taux d’intérêt. Elle n’aura pas d’autre choix que de reconnaître l’augmentation massive des prêts bancaires/des lignes de crédit aux entreprises de la zone euro, un signal positif indiquant que le monde des affaires profite des conditions ultra bon marché offertes par la BCE.

Bien que cette évolution soit positive pour la zone euro, si elle n’est pas accompagnée d’une hausse de la consommation, les risques déflationnistes augmenteront. L’impression de la monnaie à elle seule ne serait pas porteuse de croissance et d’inflation, ce qui indique qu’il existe quelque part un piège à liquidité.

Si nous ajoutons à ce mélange les prix du pétrole qui ont globalement baissé ces derniers mois, nous constatons un effet négatif supplémentaire sur les prévisions d’inflation à long terme, car la baisse des prix de l’énergie constitue un frein important à l’inflation globale.

Une activité économique faible ou inexistante conduit à une demande négative importante, ce qui obligerait les prix à baisser principalement. Par définition, la baisse des prix sur un taux d’épargne plus élevé équivaut à la déflation.