Données économiques clés pour le début du mois

Le dernier mois du deuxième trimestre 2020 commence avec des données économiques clés et des décisions des banques centrales qui vont probablement conduire à des conditions de marché volatiles. Trois grandes banques centrales doivent annoncer leurs déclarations de politique monétaire jusqu’à la publication vendredi des chiffres des salaires non agricoles (NFP) aux États-Unis.

La politique monétaire en bref

Chaque premier vendredi du mois, le NFP publie les données économiques clés des États-Unis. Les acteurs du marché interprètent les données sur l’emploi aux États-Unis à la lumière du mandat de la Fed en matière de stabilité des prix et de création d’emplois. C’est pourquoi la semaine des NFP est une semaine spéciale pendant le mois de trading.

Cependant, la semaine à venir est encore plus importante puisque trois banques centrales publient leurs décisions de politique monétaire. En raison de la pandémie de coronavirus, on s’attend à ce que les trois banques centrales adoptent une attitude proactive, en annonçant de nouvelles mesures pour stimuler la reprise.

Tout commence mardi avec la Banque de réserve d’Australie (RBA). La RBA prévoit de maintenir le taux des liquidités à 0,25 %, mais l’accent est mis sur l’assouplissement quantitatif en Australie et sur la réaction du dollar australien. Les paires de dollars australiens se sont fortement redressées depuis le début de la crise du coronavirus, et la RBA est créditée d’avoir créé des conditions favorables pour cela.

Un jour plus tard, c’est au tour de la Banque du Canada (BOC) d’annoncer le niveau du taux au jour le jour. Après que le prix du pétrole soit devenu négatif en avril, le CAD a été l’une des devises les plus volatiles du tableau de bord du Forex, avec des fourchettes plus élevées que d’habitude sur la plupart des paires. Tout détail concernant les changements dans le programme d’achat d’obligations actuellement en cours au Canada ajoutera encore à la volatilité des paires de CAD.

Jeudi, la BCE va probablement voler la vedette. La BCE, qui est l’une des banques centrales les plus proactives depuis l’épidémie de coronavirus, devrait étendre son programme PEPP d’un demi trillion d’euros supplémentaire et approuver l’émission conjointe de dette annoncée par la Commission européenne la semaine dernière.

Des surprises sont également attendues. Isabel Schnabel, membre du directoire, et M. Villeroy, de la BCE, ont indiqué que la BCE a la possibilité d’innover et que la banque centrale est prête à agir. Jeudi, nous connaîtrons également les projections des services de la BCE pour la zone euro, susceptibles d’indiquer une nouvelle détérioration de la situation.

Le NFP de vendredi clôturera la semaine, les acteurs du marché se concentrant sur les signes d’un éventuel creux dans les pertes d’emplois. Tout signe d’inversion de tendance donnera un coup de fouet aux marchés des actions.