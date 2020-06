EUR/USD : la résistance à 1.1240$ pour “vendre la nouvelle” de la BCE

Ce jeudi 4 juin, la Banque Centrale Européenne (BCE) a dévoilé une nouvelle décision de politique monétaire et un nouveau plan d’aide monétaire que le marché envisageait massif et il ‘na pas été déçu. Christine Lagarde a annoncé le renforcement du Pandemic Purchase Porgram à hauteur de 600 milliards d’euros avec une durée au mois de juin 2021 minimum! Le total du QE atteint les 1300 milliards d’euros et ce QE est utlisé avec par exemple 100% de la nouvelle dette publique italienne achetée au mois d’avril dernier. La BCE va donc permettre aux Etats de la Zone Euro une politique budgétaire très expansive alors que cette année 2020 promet d’être une catastrophe économique avec des taux de repli du PIB à deux chiffres.

Le taux de change de l’Euro a largement profité de cette anticipation de politique monétaire, de même que du plan d’aide prospectif de l’UE de 750 milliards d’euros. Ce dernier doit encore être négocié dans ses modalités (prêts aux Etats VS donations) et ratifié par les Parlements nationaux, ce qui est loin d’être acquis.

« Acheter la rumeur, vendre la nouvelle », je pense que le cours de l’euro dollar va profiter de cet événement pour entrer en consolidation. L’analyse technique met en évidence une puissante résistance à 1.1240$, elle devrait produire son petit effet de retracement d’autant plus que le dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures semble faire un creux de marché. Techniquement, les 1.1240$ sont une puissante résistance horizontale et la partie haute du nuage hebdomadaire du système ichimoku. L’amplitude du retracement devrait être 1.1140$ dans un premier temps.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières avec MTF Ichimoku – source TradingView