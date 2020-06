Garder un œil sur le prix de l’or

Le prix de l’or évolue dans une fourchette étonnamment étroite compte tenu des conditions de récession qui affectent les marchés mondiaux. Au cours des deux derniers mois, il a oscillé dans une fourchette de cent dollars, mesurée d’un prix plafond à un prix plancher.

Le marché dans son ensemble a connu des niveaux de volatilité élevés – hier, les marchés des actions aux États-Unis ont de nouveau plongé. Les devises de Fiat enregistrent des fourchettes moyennes de trading plus élevées en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus.

Quand on pense aux qualités de valeur refuge attribuées à l’or, pourquoi se situe-t-il encore dans la période de la plus grande récession économique, voire de dépression, de notre vie ?

Arguments haussiers et baissiers

Du côté des hausses, une explication est que la consolidation actuelle de 100 dollars se fait autour des récents sommets. Comme le prix de l’or a augmenté bien avant la pandémie (juin 2019), les bulls affirment qu’il faut simplement du temps avant la prochaine étape. Après tout, la consolidation actuelle a lieu près des récents sommets.

Toujours du côté des haussiers, de nombreuses voix appellent à une forte dépréciation du dollar en raison des mesures prises par la Fed. En inondant le marché de dollars, la Fed a créé l’une des baisses les plus rapides jamais enregistrées sur le dollar – le sentiment sur le dollar a atteint des niveaux bas jamais vus depuis 2011. Un dollar plus faible implique un XAUUSD – or libellé en USD – plus élevé.

Les baissiers, en revanche, voient les taux réels stabilisés et la visibilité économique améliorée. Un mouvement vers 1500 $ (contre 1700 $ actuellement) ne devrait pas être hors de cause à court et moyen terme, même si la perspective à long terme reste haussière.

Si l’histoire nous apprend quelque chose, c’est que l’or a surpassé la plupart des monnaies fiduciaires depuis un certain temps déjà. Le prix de l’or libellé en EUR, USD, GBP, CAD, CNY, JPY, CHF et INR, a augmenté au cours des dix-sept dernières années de 7,8% (face à CHF) à 13% (face à INR).

Pour beaucoup d’investisseurs, cela peut sembler peu. C’est particulièrement vrai si l’on compare le rendement du marché des actions au cours d’une période similaire.

Cependant, l’or a sa place dans un portefeuille. Il sert de valeur refuge, en diversifiant le portefeuille exactement au moment où les investisseurs en ont le plus besoin. Lorsque les actions chutent, comme ce fut le cas lors de la pandémie de coronavirus, un actif en hausse ou stable dans un portefeuille apporte stabilité et équilibre.

En outre, le ratio Dow to Gold indique souvent de fausses hausses du marché boursier lorsque le prix de l’or se maintient ou même augmente. Si l’on en juge par ce qui s’est passé l’autre jour avec le DJIA, nous devrions tous garder un œil sur le prix de l’or.