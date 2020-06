“GDPNow” montre une nouvelle contraction à venir

Une estimation courante de la croissance du PIB réel aux États-Unis montre une nouvelle faiblesse au deuxième trimestre 2020, après un récent déclin au-delà de -45 %. Avant d’interpréter le communiqué, il faut considérer le contexte économique actuel. Il est important de se rappeler qu’il ne tient pas compte de l’impact de la pandémie de coronavirus au-delà de l’impact sur les données du PIB.

GDPNow est un indicateur clé de l’activité économique et, pour cette raison, il est particulièrement important pour les décideurs politiques et les traders. Pour souligner son importance, il faut savoir que le communiqué GDPNow de la Fed d’Atlanta est l’une des quatre variables incluses dans les projections de personnel que les membres du conseil de la Réserve fédérale reçoivent toutes les six semaines lorsqu’ils décident de la trajectoire future du taux des fonds fédéraux.

Un regard détaillé sur la dernière estimation de GDPNow

La dernière estimation, publiée le 1er juin, montre que les prévisions sont en baisse à -52,8%, contre -51,2 précédemment. Les dépenses de consommation (PCE – Personal Consumption Expenditure) sont celles qui ont le plus diminué, tandis que l’investissement résidentiel, l’investissement fixe non résidentiel et la variation des stocks privés restent relativement stables.

Ce qui est impressionnant, c’est l’ampleur de la baisse et la croissance prévue du PIB aux États-Unis. En tant que banque centrale, la Fed fonde ses projections de personnel sur la construction et la publication de ses décisions prospectives en matière de taux d’intérêt.

Les membres votants de la Fed expriment leur point de vue individuel sur le taux des fonds fédéraux et les projections du personnel publient un tableau rempli de points – chaque point représentant le point de vue d’un membre sur le taux dans les années à venir (deux ou trois ans).

Une partie du mandat de la Fed est la stabilité des prix, et la Fed a indiqué que la mesure de l’inflation de base est le déflateur de l’ECP. Une valeur aussi basse met la pression sur la Fed pour qu’elle assouplisse encore les conditions monétaires afin de rapprocher l’inflation de son objectif de 2 %.

Un autre aspect important de la politique monétaire moderne est la relation entre le niveau actuel des taux d’intérêt et les attentes en matière d’inflation. Lorsqu’une banque centrale fixe le niveau du taux d’intérêt, elle se réfère généralement à l’inflation future pour une période de deux ans à venir.

Comme le mécanisme de transmission des changements de politique monétaire prend du temps pour mettre en œuvre toute nouvelle décision, les conditions économiques actuelles sont combattues par des décisions de politique monétaire prises bien plus tôt.

En d’autres termes, les mesures prises par la Fed depuis le début de la pandémie de coronavirus ne se reflètent pas encore dans l’économie. Les résultats se font attendre, et tout signe d’amélioration de l’activité économique est une réponse aux actions de la Fed.