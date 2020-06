Injection massive de liquidités par la BCE

L’une des mesures les plus efficaces prises par la Banque centrale européenne (BCE) en période de crise économique a été les opérations de refinancement à long terme (LTRO). Au fil des ans, elles ont fonctionné comme prévu et ont fourni des liquidités au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009 et des crises de la dette souveraine de la zone euro qui ont suivi en 2012.

Au fil du temps, les opérations de refinancement à long terme ont pris différentes formes. En réponse au choc économique créé par la crise COVID-19, la BCE a mis à la disposition des banques commerciales un programme appelé TLTRO-III. La première lettre signifie « ciblé », et le programme est la troisième version de programmes similaires que la BCE a mis en place dans le passé.

Demande massive d’argent bon marché de la part de la BCE

Le dernier cycle des TLTRO de la BCE a été un succès massif. À en juger par les montants pris par les banques, on peut supposer que la BCE a fait un bon travail en fournissant des liquidités en période d’incertitude. Il s’agit de la plus grande opération de refinancement jamais menée par la BCE, puisque les 1 300 milliards d’euros pris par les banques se traduisent par une injection nette d’environ 500 milliards d’euros.

D’un point de vue économique, c’est un énorme succès. En abaissant les conditions du nouveau programme, la BCE a donné aux banques l’accès à de l’argent bon marché pour renforcer leur bilan et pour fournir des prêts aux entreprises et à la population.

Il n’est pas surprenant que les banques situées dans les pays les plus touchés par la crise sanitaire aient pris tout ce qui leur était permis – l’Italie et l’Espagne sont en tête de la course.

Toutefois, le message ne porte pas sur la taille et le succès du programme, mais sur le signal qu’il envoie. En effet, il place la BCE sur le devant de la scène pour ce qui est de l’attitude proactive des banques centrales, devançant l’assouplissement qui a lieu aux États-Unis. En fait, la semaine dernière, la liquidité du dollar a diminué, et le bilan de la Fed a réagi en conséquence.

Pour les traders, la période à venir est confuse pour au moins deux raisons. D’une part, le succès du programme constitue un solide soutien pour l’euro et la crédibilité de la BCE. D’autre part, cela est parfois plus que suffisant pour les investisseurs qui cherchent à faire la différence entre les différentes monnaies fiduciaires.

D’autre part, il s’agit d’une pure mesure d’injection de liquidités. Tout en atténuant les problèmes économiques actuels, le résultat net est que davantage d’euros circulent dans le même système. Plus précisément, lorsque la masse monétaire augmente, la valeur d’une monnaie fiduciaire diminue.

Avec l’été déjà en cours, les traders pourraient devoir attendre l’automne pour voir l’effet réel du programme TLTRO de la BCE.