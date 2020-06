Interprétation de la décision de la RBA sur le taux d’escompte

La Banque de réserve d’Australie (RBA) a annoncé plus tôt dans la journée qu’elle maintenait le taux des liquidités à 0,25 %. Alors que la décision sur le taux au comptant est généralement évaluée sur le marché, l’annonce est accompagnée d’une déclaration du gouverneur de la RBA qui a créé une volatilité dans les paires liées au dollar australien.

La déclaration du gouverneur Lowe sur la politique monétaire en Australie a souligné les défis posés par le coronavirus au niveau mondial, et la façon dont la RBA a répondu aux défis internes.

La RBA va augmenter ses achats d’obligations

La RBA a été l’une des dernières grandes banques centrales à se joindre à l’assouplissement quantitatif, suivant en cela les traces de la BCE, de la Fed et de la Banque du Japon. Après avoir abaissé le taux des liquidités à un niveau proche de zéro, elle a été contrainte de se lancer dans une nouvelle politique monétaire non conventionnelle, en adoptant d’abord l’assouplissement quantitatif.

À ce jour, la banque a acheté pour environ 50 milliards de dollars australiens, mais elle est en train de mettre en place un programme d’achat d’obligations pour l’avenir. L’objectif ultime est de s’assurer que les marchés obligataires restent fonctionnels et de lutter au mieux contre la plus forte contraction économique en Australie depuis les années 1930.

Plus de 500 000 personnes ont perdu leur emploi en Australie à cause de la pandémie de coronavirus, et la RBA est là pour fournir un niveau élevé de liquidités au système financier australien. En conséquence, les dépenses des ménages ont chuté de manière spectaculaire, ce qui a encore alimenté la contraction économique.

Malgré des développements encourageants tels que le ralentissement du taux d’infection lié au coronavirus et la stabilisation du nombre d’heures travaillées début mai, les perspectives de la RBA restent incertaines. La confiance des ménages et des entreprises, une fois de plus, est essentielle.

C’est pourquoi la RBA a maintenu son approche accommodante et n’augmentera pas le taux officiel des liquidités tant qu’il n’y aura pas de signes d’amélioration sur les fronts économique et inflationniste.

Le dollar australien a relativement bien accueilli la nouvelle. Il s’est rallié pendant la plus grande partie de la pandémie contre le dollar, le franc suisse et le yen – et a continué à augmenter malgré la déclaration dovish de la RBA.

Une fois de plus, la réaction du marché reflète la complexité de l’interprétation d’un taux de change. Il ne s’agit pas seulement d’une monnaie, mais des facteurs qui influencent les deux monnaies dans le cadre du taux de change. Un autre élément à prendre en compte lors de la négociation sur le marché des devises est que les acteurs du marché sont tournés vers l’avenir, c’est-à-dire qu’ils négocient en fonction des attentes futures.

Avant la pandémie de coronavirus, l’Australie a connu l’une des plus longues expansions économiques de l’histoire moderne. La RBA, en tant que banque centrale, n’a jamais eu à agir pour lutter contre une récession, jusqu’à présent. Les traders et les investisseurs sont sur le point de découvrir l’efficacité des outils de la RBA pour soutenir l’économie australienne de son plus grand ralentissement en près d’un siècle.