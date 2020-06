Interprétation des données ISM non manufacturières du mois dernier

L’Institute for Supply Management (ISM) a publié hier des données sur les secteurs non manufacturiers, ou services, suite aux chiffres de l’industrie manufacturière publiés lundi dernier. L’indice non manufacturier global a augmenté à 45,4, battant à la fois la publication d’avril de 41,8 et la prévision pour ce mois de 44,2.

L’indice, qui est centré sur l’enquête auprès des chefs d’entreprise du secteur des services aux États-Unis, reste en territoire de contraction (en dessous de 50), malgré une hausse par rapport aux récents creux.

Focus sur le volet emploi

L’indice ISM est l’équivalent de l’indice Markit PMI calculé et publié chaque mois pour la plupart des pays développés et en développement. Les valeurs inférieures au niveau 50 indiquent un secteur qui se contracte, tandis que les valeurs supérieures à 50 indiquent un secteur en expansion.

Elles sont particulièrement importantes pour les traders si elles se réfèrent à un secteur dominant en pourcentage du PIB . En outre, les données offrent des aperçus sur d’autres éléments des communiqués économiques, cruciaux pour les responsables de la politique monétaire, tels que les données sur l’emploi.

Dans ce cas, le secteur des services a un poids significatif dans le PIB des États-Unis. En outre, la composante emploi est importante pour les opérateurs, car les données ISM non manufacturières sont publiées seulement deux jours avant les chiffres mensuels cruciaux des NPS (salaires non agricoles) et du taux de chômage.

En période d’incertitude comme celle du coronavirus, tout le monde veut savoir si le fond, au moins en termes de mauvaises données économiques, est déjà en place ? Si oui, le cycle économique a-t-il tourné ? En effet, si des indicateurs retardés comme les données sur l’emploi indiquent une reprise potentielle, cela peut signifier que le pire est passé, au moins en termes de ralentissement économique.

Dans ce cas, la composante emploi du secteur non manufacturier est passée de 30 en avril à 31,8 en mai, une amélioration positive, quoique modeste.

Toutefois, si l’on ajoute à cela les données sur l’emploi révélées par le secteur manufacturier lundi, 32,1 en mai contre 27,5 en avril, on constate une tendance positive qui s’étend aux deux secteurs.

Si l’on ajoute à cela le fait que les salaires des entreprises privées de l’ADP affichent également une évolution positive mercredi, il est probable que le NFP de vendredi battra également les données d’avril. Dans des conditions économiques normales, un tel processus d’analyse fondamentale aurait un impact plus important sur les opérateurs, car la façon dont les algorithmes commerciaux interprètent les prévisions par rapport aux données réelles.

Cependant, cette fois-ci, la situation est différente car les données négatives sont déjà prises en compte. Même les signes d’amélioration ne sont pas suffisants pour susciter une forte réaction du marché. Pour vraiment surprendre les acteurs du marché, le NFP doit dépasser les signes positifs révélés par les communiqués de l’ISM cette semaine.