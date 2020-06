La Banque d’Angleterre en vedette cette semaine

Après le repli des marchés boursiers américains à la fin de la semaine dernière, la route est pleine de données importantes à prendre en compte. Outre le témoignage de Powell de la Fed, mardi et mercredi, deux banques centrales annonceront leur décision de politique monétaire – la Banque du Japon (BOJ) et la Banque d’Angleterre (BOE).

Sur les deux, la BOE devrait créer jeudi une plus grande volatilité sur le marché des devises en raison de l’augmentation attendue du programme d’achat d’actifs (c’est-à-dire l’assouplissement quantitatif). Ainsi, la livre sterling, l’une des devises les plus volatiles du tableau de bord des changes, devrait connaître une volatilité plus importante que la normale.

Données économiques pertinentes cette semaine

Claimant Count au Royaume-Uni va “chauffer” les traders de GBP pour le grand événement de la BOE jeudi. Le taux de chômage dans le royaume devrait augmenter, ce qui a déjà un prix étant donné que nous vivons en cette période de crise du coronavirus.

Plus tard dans la journée, les ventes au grand public aux États-Unis nous renseigneront sur l’état du consommateur américain. Comme toujours, le diable se cache dans les détails, alors soyez prêts à lire le rapport complet avant de sauter sur le long ou le court côté du dollar.

L’IPC canadien (c’est-à-dire l’inflation) et le PIB néo-zélandais doivent être publiés le mercredi. Ces deux données sont des données de première catégorie qui pourraient potentiellement faire bouger les paires CAD et NZD, et cette semaine ne sera peut-être pas différente. Selon les prévisions, l’IPC canadien devrait augmenter de 0,8 % alors que le PIB néo-zélandais devrait diminuer de 1 %. Les ventes au public au Canada clôtureront la semaine en termes de publications économiques de premier ordre, mais il y a plus que cela cette semaine qui attire l’attention.

Outre les données économiques, trois banques centrales publieront leurs déclarations de politique monétaire : la BOJ, la Banque nationale suisse (BNS) et la BOE. Elles devraient toutes mener une politique expansionniste, ce qui rendra difficile l’interprétation de l’impact sur les monnaies relevant de leur juridiction.

Comme toujours, le moteur principal est le dollar. Le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera cette semaine devant la commission bancaire du Sénat et la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Bien que les deux audiences soient importantes, la première (prévue pour mardi) crée généralement une plus grande volatilité que la seconde.

Tard dans la journée de vendredi, Powell prononcera un autre discours – cette fois, il participera à une table ronde virtuelle lors d’un événement communautaire à Youngstown, dans l’Ohio. Les acteurs du marché savent que, chaque fois que le président de la Fed s’exprime, les marchés peuvent fluctuer de manière significative.

Cela signifie que la semaine de trading à venir est longue et ne se terminera pas avant la fin du discours de Powell vendredi.

Attachez votre ceinture car la route promet d’être mouvementée !