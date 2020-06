La BCE a tenu ses promesses d’assouplissement

La décision de juin de la BCE sur les taux d’intérêt et la conférence de presse n’ont pas déçu – la banque centrale a tenu ses promesses, et plus encore. Tout en maintenant les taux d’intérêt inchangés (taux de refinancement, taux de la facilité de dépôt, facilité de prêt marginal), elle a surpris à bien des égards, créant une plus grande volatilité sur le marché des devises.

Décisions de juin de la BCE

Comme l’ont suggéré certains membres du Conseil des gouverneurs de la BCE au cours des semaines précédentes, avant la décision d’hier, la BCE était prête à surprendre. Et elle l’a fait.

Le marché a été entièrement évalué dans le cadre d’une extension du PEPP (Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie) de 500 milliards d’euros – la BCE a livré 600 milliards d’euros. De plus, elle a prolongé le programme jusqu’à au moins un an à partir de maintenant, soit jusqu’en juin 2021. En outre, elle a décidé de réinvestir le produit du PEPP jusqu’à la fin de 2022 au minimum.

Les surprises sont venues de la première partie (100 milliards d’euros supplémentaires) et de la troisième – la décision de réinvestir le produit du PEPP. Ce dernier, en particulier, permet à la BCE de s’écarter des clés de répartition du capital pendant une période plus longue et de manière plus substantielle.

Les clés de répartition du capital prévoient actuellement des limitations concernant les différents programmes d’achat d’actifs, chaque pays ayant une part spécifique. Toutefois, dans une situation comme la pandémie de coronavirus, dont l’impact varie d’un pays à l’autre, les clés de répartition du capital imposent certaines restrictions en termes de soutien que la BCE pourrait apporter, mais qu’elle ne peut pas offrir. Avec la décision d’aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un obstacle.

Les représentants de la presse financière ont fait leur travail et ont interrogé Mme Lagarde de la BCE sur la décision de la Cour constitutionnelle allemande ou sur la question de savoir si la décision de réinvestir les fonds du PEPP était unanime. Elle a gracieusement répondu que non, que la décision n’était pas unanime (les États nordiques s’y sont très probablement opposés), et que la cour constitutionnelle allemande devrait lire les comptes de la BCE et y trouver sa réponse.

Si cela n’était pas suffisant pour les marchés, les projections des services de la BCE concernant le PIB de la zone euro n’étaient pas aussi mauvaises que prévu. Elles montrent une baisse de 8,7 %, bien qu’il y ait des risques de baisse. Quant aux perspectives d’inflation, il n’y a pas eu de surprise – elles ont été révisées à la baisse, passant de 1,5 % à 1,3 % en 2022, comme prévu.

La réaction initiale du marché a été une chute brutale des spreads italiens et une hausse généralisée de l’euro. La paire EURUSD, en particulier, s’est négociée avec un ton haussier toute la semaine, de même que la paire EURJPY. À la fin de la conférence de presse, les deux paires ont franchi des stops au-dessus de 1,13, respectivement 123, avec un mouvement prolongé vers la zone des 1,1360 pour l’EURUSD et près de 124 pour l’EURJPY.