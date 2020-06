La BCE devrait encore assouplir sa politique jeudi

La décision de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi, est très attendue par les marchés financiers. Tout en reconnaissant le succès de ses facilités de prêt fournies en réponse à la crise du coronavirus, la BCE devrait encore assouplir sa politique monétaire.

Certains signes encourageants dans l’activité de prêt au sein de la zone euro inciteront probablement la BCE à être légèrement optimiste. Les mois de mars et d’avril ont été marqués par une forte augmentation des prêts dans tous les pays, non seulement sur les lignes de crédit à court terme mais aussi sur les prêts bancaires à long terme.

Les projections des services de la BCE, en revanche, devraient mettre en évidence la contraction du PIB et indiquer une croissance économique morose pour le reste de l’année.

Options pour la BCE

La BCE devrait augmenter le programme PEPP de 500 000 milliards d’euros supplémentaires. Il fonctionne déjà à un rythme régulier, mais avec la nouvelle augmentation, l’assouplissement quantitatif atteint un rythme conçu pour fournir davantage de liquidités aux sociétés et aux entreprises.

La BCE pourrait surprendre les marchés en annonçant le réinvestissement des recettes du PEPP pendant une période limitée, ouvrant ainsi la porte à des changements de clés de répartition du capital. En outre, certains acteurs du marché s’attendent à ce que la BCE commence à acheter des « anges déchus », comme elle l’a laissé entendre précédemment, ce qui aura des conséquences directes sur les entreprises italiennes et sur la notation italienne en cas de futures dégradations.

On s’attend également à ce que Christine Lagarde, de la BCE, approuve le récent fonds européen de la prochaine génération annoncé la semaine dernière. Un soutien fort de la BCE pour des dettes et des subventions communes à travers l’Europe pourrait changer la donne pour la monnaie commune pour le reste de l’année.

La BCE devra probablement aussi se pencher sur la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui a créé tant de confusion il y a un mois. Comme il s’agit de la première conférence de presse après que le tribunal de Karlsruhe a jugé certains des programmes APP de la BCE anticonstitutionnels, Lagarde devra répondre à des questions concernant la réponse de la BCE à la lumière de cette décision.

Dans l’ensemble, attendez-vous à une volatilité de l’euro plus importante que d’habitude. L’euro est plus élevé que d’habitude, avec l’EURUSD qui commence la semaine de trading au-dessus de 1,11 et l’EURJPY qui lutte à 120.

Comme toujours, un taux de change concerne deux devises, pas seulement une, mais cette semaine a la chance d’être d’une importance cruciale pour l’euro. En période de crise économique, les investisseurs ne savent pas quelle serait la réaction globale du marché aux décisions des banques centrales.

Par exemple, la BCE est censée assouplir davantage les conditions monétaires. Mais si le marché l’interprète comme un stimulus pour la zone euro, l’effet net sur la monnaie commune sera contraire à toutes les attentes.