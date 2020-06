La demande de dollars revient à la mode

Dans une semaine où Jerome Powell, le président de la Fed, est sur le point de faire trois déclarations publiques, le dollar semble être de nouveau à la mode alors que les investisseurs cherchent à se protéger dans la monnaie de réserve mondiale.

La chute des marchés boursiers ces derniers jours suggère que les contraintes de liquidité demeurent et que les actions du Trésor américain sont aussi importantes que celles de la Fed.

Le Trésor américain crée une réserve de liquidités

À la surprise de nombreux acteurs du marché, le Trésor américain a émis plus de dettes que la Fed n’a émis de nouveaux capitaux. Alors que les achats d’actifs par la Fed ont repris en réponse à la crise du coronavirus, le Trésor américain a également émis.

La reprise des marchés boursiers après la chute de mars de cette année a été principalement attribuée à l’ouverture par la Fed de lignes de swap en USD. Une fois que la liquidité de l’USD a augmenté, les marchés se sont calmés et une reprise en douceur s’est amorcée.

Toutefois, dans le même temps, le Trésor américain a émis des titres de créance à un rythme plus rapide. Il a même constitué une réserve de liquidités récemment. Le calcul de ce processus (c’est-à-dire une émission de dette plus importante que l’achat d’actifs par la Fed) conduit à une diminution nette de la liquidité en USD. C’est l’une des raisons pour lesquelles le marché boursier s’est vendu la semaine dernière et semble fragile aujourd’hui (les contrats à terme américains laissent présager un autre départ faible).

La grande question est maintenant de savoir ce que la Fed ferait pour le second semestre de l’année ? Si le Trésor continue à dépasser la Fed, la diminution de la liquidité en dollars mettra probablement davantage de pression sur le marché boursier. Par conséquent, la Fed essaiera probablement de devancer les émissions du Trésor américain, afin d’augmenter le dollar disponible. Cela devrait à son tour créer une pression supplémentaire sur les marchés au comptant des paires de dollars et mettre un plancher sous la chute du marché boursier américain.

Pour les acteurs du marché, le DXY (indice du dollar) est le baromètre ou le point de comparaison. Il s’avère que les conditions de liquidité du dollar entraînent des variations de l’indice DXY pouvant aller jusqu’à deux mois. En d’autres termes, le marché d’été (juin-juillet-août) devrait connaître une baisse du DXY à en juger par les actions de la Fed en avril et mai, tout en s’inversant par la suite à en juger par les actions du Trésor américain.

Comme toujours, le calcul n’est pas aussi simple. Cela devrait se produire, en supposant que la Fed et le Trésor américain ne changent rien entre-temps – ce qui est peu probable, compte tenu de la gravité des récessions économiques actuelles.

Par conséquent, il est probable que la Fed et le Trésor américain resteront tous deux des acteurs actifs sur les marchés financiers internationaux, luttant pour atténuer l’impact de la récession due au coronavirus.