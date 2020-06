La forte demande pour l’euro se poursuit

Les conditions de trading estivales ont peut-être commencé, mais la demande d’euros n’a pas disparu. Les mois d’été européens de juin, juillet et août sont généralement responsables d’une baisse de la volatilité et de l’activité du marché des changes.

Cette fois-ci, la situation est différente, car la pandémie de coronavirus touche les vacanciers, ce qui fait que moins de personnes prennent des vacances. Pas moins de douze des treize croisements de l’euro ont eu des rendements positifs sur le marché des changes selon une analyse corrigée de la volatilité. En revanche, seuls six des vingt-huit croisements de l’USD ont eu un rendement positif.

Les paires d’euros en tendance haussière

Au début de l’épidémie de coronavirus, les investisseurs ont augmenté leur exposition au dollar à la recherche d’un refuge. Le dollar a augmenté sur le tableau de bord des changes, n’ayant aucun rival, malgré le fait que la Fed ait fourni des liquidités massives au système financier.

La paire EURUSD a été particulièrement touchée au début de la crise. Avec deux des plus grandes économies de la zone euro (l’Italie et l’Espagne) en état d’alerte, la paire EURUSD est tombée en dessous de 1,08 et a eu du mal à rebondir.

Les mesures de crise de la BCE ont changé la donne pour l’euro et pour le point de vue des investisseurs. Les programmes PEPP et TLTRO ont prouvé leur efficacité en améliorant les conditions de financement des gouvernements, des entreprises et des banques de la zone euro. De plus, les effets secondaires attendus de la stabilité des prix et de la croissance économique expliquent encore plus l’intérêt soudain pour la monnaie commune.

Il n’y a pas que l’EURUSD qui ait augmenté par rapport à ses plus bas niveaux. L’EURGBP est en hausse, se négociant aujourd’hui bien au-dessus de 0,91, grâce à la forte demande d’euros, plutôt qu’à une livre plus faible. Il a commencé à augmenter à partir de 0,86 à la mi-mars, suivant les traces de l’EURUSD. Un autre cross important de l’euro, l’EURJPY, est passé de la zone 116 à bien au-dessus de 123, avant de revenir à 120.

Ils montrent tous une forte demande pour l’euro et offrent une explication aux récents retours de change du jour au lendemain, révélant l’intérêt des investisseurs pour les actifs en euros. Cette semaine, nous avons la possibilité de voir si la tendance persiste ou va s’estomper, car les données du NPD pourraient changer la donne.

Ce qui est intéressant, c’est que la fuite vers l’euro intervient à un moment où les liquidités mondiales en dollars diminuent et où le monde se prépare à l’élection présidentielle américaine. En cédant l’USD à l’EUR, les investisseurs cherchent à diversifier leur portefeuille avant les données électorales.

1,13 s’est révélé être une forte résistance pour l’EURUSD dans les premiers jours qui ont suivi l’élection de Trump. Cette résistance va-t-elle se poursuivre lors de cette élection également ?