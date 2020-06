La paire EURUSD peut-elle monter plus haut ?

Considérée par certains comme l’une des paires de devises les plus liquides, la paire EURUSD est suivie de près par les traders du monde entier. Sa dynamique influence l’ensemble du marché des devises – on dit que lorsque l’EURUSD est dans une fourchette, l’ensemble du marché des devises se consolide.

Pendant des mois, l’EURUSD s’est consolidé entre 1,10 et 1,08. Elle s’est cassée légèrement au-dessus ou au-dessous des deux extrêmes, mais sans suivi. Tout s’est terminé il y a deux semaines (neuf jours de trading, plus précisément), alors que la paire a franchi un palier décisif, s’échangeant à 1,13 aujourd’hui. Cependant, cela pourrait-elle la pousser à la hausse ?

Qu’est-ce qui se cache derrière la rupture haussière de l’EURUSD ?

Tout d’abord, le Fonds européen pour la prochaine génération, annoncé il y a quelques semaines, bénéficie d’une dynamique croissante. Le Royaume-Uni n’étant plus un candidat possible pour voter contre le nouvel accord sur la dette, il y a de plus en plus de chances que la proposition franco-allemande d’une dette commune en Europe réussisse.

Nous ne savons peut-être pas comment l’accord sur la dette finira par se concrétiser, mais les marchés ont acheté l’idée, et la paire EURUSD s’en est sortie plus forte. Cette décision est particulièrement intrigante car la Banque centrale européenne (BCE) a élargi le programme d’assouplissement quantitatif, et une telle décision devrait affaiblir la monnaie. L’optimisme réflationniste semble dominer le paysage européen, et les écarts relatifs perdent de leur importance.

D’un point de vue technique, la paire EURUSD s’est consolidée selon un schéma triangulaire pendant la majeure partie de l’année 2020. Elle s’est cassée plus haut, agissant comme un modèle de renversement, et maintenant l’action de prix continue à former des sommets plus élevés, communs dans une tendance haussière.

Des voix s’élèvent déjà pour réclamer 1,20 plus tôt que tard, mais un ton prudent est plus approprié. D’un point de vue à court terme, la réunion de l’Eurogroupe de cette semaine, jeudi, pourrait créer une pause dans la dynamique haussière de l’EURUSD. Dans une perspective à plus long terme, les investisseurs devraient se rappeler que l’Allemagne prend la présidence de l’UE à partir de juillet, et ce pendant six mois.

Pour l’instant, les aspects fondamentaux et techniques favorisent une poursuite de la tendance haussière. Toutefois, l’augmentation de l’impression de monnaie par la BCE accroît les risques à long terme pour l’euro.

À l’avenir, l’accent sera davantage mis sur les actions des banques centrales que sur les aspects techniques. Mercredi, la Fed donnera davantage d’indices sur sa vision de l’économie pour la période à venir, et le côté dollar de l’équation pèsera davantage dans le taux de change EURUSD cette semaine.

Si le marché considère que la Fed est plus dovish que la BCE, attendez-vous à ce que l’EURUSD continue sa marche vers le haut.