La RBNZ maintient sa politique monétaire en suspens

L’événement principal de la semaine de trading a mis fin à cette session asiatique alors que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a annoncé sa politique monétaire pour la période à venir.

Elle a laissé le taux officiel des liquidités inchangé à 0,25% et a accepté de poursuivre l’assouplissement quantitatif via son programme d’achat d’actifs à grande échelle (LSAP).

Pour les traders de NZD, le message a été une déception. Après que la Banque du Canada (BOC) ait exclu les taux d’intérêt négatifs dans un discours en début de semaine, la RBNZ n’a pas non plus signalé son intention de s’engager dans cette voie. Toutes les paires de NZD sont à la baisse pour la journée jusqu’à présent, avec les paires NZDUSD et NZDCAD qui sont les plus fortes.

Implications de la déclaration de politique monétaire de la RBNZ de juin 2020

La réaction du marché est un exemple de plus que nous sommes dans une nouvelle normalité en ce qui concerne les réactions aux décisions de politique monétaire. Tout comme la pandémie COVID-19 exige des économies qu’elles s’adaptent à une nouvelle norme, avec des normes telles que la distanciation sociale, le marché des changes exige des traders qu’ils réfléchissent également en dehors des sentiers battus.

Les mesures d’assouplissement pré-pandémique prises par une banque centrale, ou messages dovish, ont été considérées comme baissières pour la devise, créant une vague de vente sur les paires de devises concernées dans le cadre du tableau de bord du Forex. De même, les messages de durcissement et les mesures d’une banque centrale ont été considérés comme haussiers pour la devise.

De nos jours, le marché considère l’ampleur de la réaction d’une banque centrale à la pandémie de coronavirus comme un signe positif, indépendamment du fait que la banque centrale, en fait, assouplisse la politique monétaire. En d’autres termes, en abandonnant les rumeurs de taux d’intérêt négatifs, la RBNZ a envoyé un signal plus clair au marché. Pourtant, au lieu d’augmenter, la RBNZ a baissé de manière générale.

Bien sûr, la journée est encore fraîche et la route sera longue jusqu’à la prochaine déclaration de politique monétaire en août. Tout mouvement d’un jour peut être inversé dans les jours à venir, ce qui invalide les arguments présentés dans cet article. Cependant, c’est un schéma qui s’est souvent produit pendant la crise COVID-19, avec de nombreuses devises ayant la même réaction du marché après que leurs banques centrales respectives aient annoncé la politique monétaire.

Pour l’avenir, la RBNZ suit de près l’impact de COVID-19 sur l’économie et se tient prête à agir si nécessaire. En signalant qu’elle n’agira que par le biais du programme LSAP, les investisseurs se concentreront sur les changements futurs de l’ampleur des achats, qui s’élèvent actuellement à 60 milliards de dollars.