La voie de la reprise dans un monde post-pandémique

Ce qui semblait être un ralentissement temporaire de l’activité économique, suivi par l’espoir d’une reprise en forme de V dans les économies développées, se transforme lentement en une voie lente et inégale vers la reprise économique.

Le monde a tout mis en œuvre pour lutter contre la pandémie de coronavirus, au prix de l’emploi, des entreprises et de la récession.

Hier, les acteurs du marché ont découvert que l’économie américaine avait atteint son point culminant en février 2020 et était entrée en récession en mars de cette année. Ce n’est pas une surprise, mais c’est maintenant officiel : la plus grande économie du monde est en récession, même si la bourse a effacé toutes ses pertes pour l’année.

Le reste du monde ne va pas très bien non plus. Des signes indiquant qu’il ne s’agit pas seulement d’un ralentissement économique apparaissent à l’horizon. BP (British Petroleum) a annoncé il y a peu qu’elle allait licencier 15 000 de ses employés. D’autres entreprises du monde entier, de toutes catégories, petites, moyennes et grandes, font de même.

Le rapport de mai sur l’emploi aux États-Unis a révélé des données mitigées. Si la création d’emplois est la plus élevée jamais enregistrée, elle contraste avec la hausse des demandes de chômage. Les 19,6 millions de pertes d’emplois créées par la pandémie de coronavirus représentent plus du double des dommages causés par la crise financière de 2008-2009. Il a fallu des années au monde pour s’en remettre à l’époque – combien de temps cela prendra-t-il cette fois-ci ?

Ce à quoi les économies mondiales sont confrontées

D’importants déficits budgétaires semblent se profiler à l’horizon. La plupart des gouvernements des pays développés ont pris les devants et ont assoupli les conditions de l’espace budgétaire. La création de crédit et la croissance de la masse monétaire au niveau mondial ont été fortement stimulées par la pandémie.

Pourtant, les nouvelles économiques ont été jusqu’à présent bien pires que prévu. Oui, certaines données économiques ont été meilleures que prévu, mais seulement parce que certaines économies ont assoupli les mesures de confinement.

Pour obtenir une image précise, nous devrons attendre de voir comment l’économie mondiale se porte sans restriction, puis comparer les données réelles avec les données précédentes. C’est la seule façon d’évaluer l’impact réel de la crise du coronavirus.

Il est peu probable que l’inflation soit un problème à l’avenir. Malgré les importantes mesures de politique monétaire et fiscale, le consommateur a du mal à dépenser l’argent disponible pour emprunter. Cependant, les entreprises ont peur d’emprunter tant qu’elles n’ont pas une vision plus claire de ce qui les attend.

Si le monde devait connaître une deuxième vague d’infections, le chemin de la reprise économique serait encore plus long à parcourir.