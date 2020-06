Le constructeur automobile le plus côté au monde

Bien qu’elle ait vendu moins de voitures que la plupart de ses concurrents, Tesla a réussi à dépasser ses concurrents en termes de capitalisation boursière (c’est-à-dire le prix/action multiplié par le nombre d’actions en circulation). Elle montre comment les investisseurs évaluent une entreprise – pas nécessairement pour ce qu’elle est aujourd’hui, mais pour ce qu’elle peut être demain.

Principes d’évaluation sur le marché boursier

Toute entreprise n’est pas évaluée par rapport à sa valeur actuelle, mais par rapport à la valeur future de ses flux de trésorerie. Les modèles d’actualisation des flux de trésorerie sont l’un des modèles les plus complexes pour évaluer une entreprise, et même dans ce cas, la précision du modèle dépend de la qualité de l’estimation des flux de trésorerie futurs par l’analyste.

L’industrie automobile actuelle reflète la bataille entre les générations et la façon dont les constructeurs automobiles traditionnels sont pris au dépourvu en étant contraints de respecter les réglementations écologiques sur les marchés développés. D’une part, les millenials et les autres jeunes générations (X, Z) sont favorables aux voitures électriques et à la promesse d’un avenir vert. D’autre part, de nouvelles réglementations comme le Green Deal en Europe et des incitations similaires dans d’autres parties du monde ont changé la façon dont les investisseurs évaluent une entreprise.

Un coup d’œil rapide à l’image ci-dessus, et il est insensé qu’une entreprise comme Nikola, un constructeur de camions électriques, soit évaluée à 25 milliards de dollars, presque comme Ford à 26 milliards de dollars. Quelle est la différence entre les deux ? Ford a vendu des millions de voitures au cours du dernier exercice financier – Nikola n’a pas encore vendu de camion ! Oui, la société n’a pas vendu ne serait-ce qu’un seul camion, et pourtant elle a presque égalé Ford en termes de capitalisation boursière.

Les investisseurs se trompent-ils ? Peut-être.

Cependant, un tel écart entre un constructeur automobile qui produit et vend des voitures dans le monde entier et un autre qui n’en a même pas produit et vendu une seule nous aide à expliquer comment Tesla est devenu le constructeur automobile le plus côté au monde.

Il devance Toyota ou Daimler et a une part de marché supérieure à celle de Honda, Ferrari, BMW et GM réunis – tout cela en vendant moins de voitures. Une fois de plus, tout est question d’évaluation.

Un coup d’œil rapide à l’état financier d’un constructeur de voitures électriques révèle les revenus tirés de la vente de certificats verts. En d’autres termes, parce que les constructeurs automobiles traditionnels ont été pris sur le fait et ne peuvent pas respecter les nouvelles normes d’émissions vertes, ils sont obligés d’acheter des certificats verts aux compagnies d’électricité.

En d’autres termes, la responsabilité d’une entreprise (tout constructeur automobile traditionnel) devient l’actif d’une autre entreprise (les compagnies d’électricité). À moins que les constructeurs automobiles traditionnels ne rattrapent les progrès de Tesla, l’écart risque de se creuser.