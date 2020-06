Le FMI abaisse l’estimation du PIB mondial pour 2020

Les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du FMI de juin 2020, publiées cette semaine, révèlent une nouvelle prévision plus réaliste de la croissance économique mondiale. Touchée par la pandémie COVID-19, l’économie mondiale devrait baisser en 2020 et se redresser en 2021.

Les nouvelles perspectives économiques du FMI ont abaissé l’estimation pour 2020 à -4,9 % par rapport aux -3 % précédents publiés en avril – un rappel que la crise est beaucoup plus profonde que ce que beaucoup supposent.

Une reprise lente et inégale

De plus, le FMI considère qu’une reprise économique lente et inégale est à venir, avec une hausse du chômage lorsque les paiements des vagues publiques prendront fin. En outre, les prêts non performants devraient également augmenter, ce qui créera des problèmes pour le secteur bancaire l’année prochaine.

Tout en constatant que la pandémie s’est stabilisée dans certains pays, mais s’est aggravée dans d’autres, le document du FMI révèle un ralentissement synchronisé et profond. Un point intéressant soulevé par le FMI est que cette récession est différente des autres récessions, ce qui reflète la complexité du problème. Une comparaison est donnée par rapport aux habitudes de dépenses des consommateurs.

Lors d’une récession économique normale, les habitudes de consommation ne changent pas de façon spectaculaire, car les consommateurs puisent dans leur épargne et comptent également sur les filets de sécurité sociaux. Par conséquent, la consommation est beaucoup moins affectée que les investissements.

Cette fois-ci, c’est différent. Tant la consommation que la production de services ont chuté de manière significative.

Le marché du travail a été sérieusement touché et devrait connaître une reprise progressive – différente d’un pays à l’autre. L’Organisation internationale du travail souligne que la baisse mondiale du temps de travail au premier trimestre 2020 équivaut à la perte de 130 millions d’emplois à temps plein. Elle montre l’ampleur de la crise économique, la production diminuant en fonction de la baisse de la demande.

En conséquence, une inflation plus faible est attendue dans la plupart des pays du monde. Les pressions à la baisse sur les prix menacent de déflation dans le monde développé et de désinflation aiguë sur les marchés émergents et frontaliers.

Pour la première fois depuis que le FMI a publié ses prévisions, toutes les régions devraient connaître une croissance négative en 2020. Voici quelques-unes des projections du FMI pour 2020 et 2021 concernant la croissance économique dans différents pays du monde :

Etats-Unis

– 2020 – 8%

– 2020 +4.5%

Zone euro

– 2020 –10.2%

– 2021 +6%

Russie

– 2020 -6.6%

– 2021 +4.1%

Afrique du Sud

– 2020 -8%

– 2021 +3.5%

Japon

– 2020 -5.8%

– 2021 +2.4%

La nouvelle perspective, plus sombre que la précédente, n’envisage pas une deuxième vague d’infections au deuxième trimestre 2020. Certains pays connaissant déjà une augmentation du taux d’infection après la réouverture des économies, il est probable que les perspectives du FMI pour la croissance économique mondiale soient revues à la baisse dans la période à venir.