Le gouvernement fédéral aide davantage les petites et moyennes entreprises

En prévision de la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) de juin 2020, la Fed a annoncé de nouvelles mesures destinées à aider les petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Elle a mis à jour le Main Street Lending Program en abaissant le montant minimum du prêt, en augmentant la limite maximum du prêt, et a même étendu la durée à cinq ans pour que de nombreuses entreprises puissent en bénéficier.

Les mesures annoncées ne seront pas une surprise et les acteurs du marché peuvent s’attendre à davantage dans les jours à venir.

Voici le “bazooka” de la Fed en réponse à la pandémie de coronavirus. En plus de réduire le taux des fonds fédéraux à zéro, ses dispositifs sont conçus pour stimuler l’activité économique à une échelle sans précédent.

Cependant, seulement 100 milliards de dollars environ sur les 4 000 milliards de dollars disponibles ont été utilisés jusqu’à présent, ce qui suggère soit que les conditions sont trop strictes, soit qu’il n’y a pas besoin de capitaux. À en juger par l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie mondiale et sur l’économie des États-Unis également, il est clair qu’il y a un besoin de capitaux.

La question reste en suspens ; à savoir pourquoi la Fed a assoupli les conditions de son main street lending program.

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises ?

La Fed est prête à acheter une plus grande variété de prêts et prolonge la durée des prêts éligibles au programme. Les entreprises disposent désormais d’une année supplémentaire pour rembourser les prêts – cinq ans au lieu de quatre.

Deuxièmement, la Fed est prête à acheter jusqu’à 95 % du total des prêts accordés aux entreprises éligibles. Les critères d’éligibilité se réfèrent au niveau d’endettement de l’entreprise – il ne doit pas dépasser six fois l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).

Troisièmement, la taille du montant minimum à emprunter a été réduite de moitié, tandis que le montant maximum a été augmenté. De cette façon, la Fed veut s’assurer qu’elle donne accès aux fonds à toutes les tailles d’entreprises, des très petites aux moyennes.

Ce qui est intéressant, c’est que l’annonce de la Fed arrive deux jours avant la conférence de presse de juin 2020. De plus, depuis que la Fed a annoncé les huit programmes d’urgence vus dans l’image précédente, le S&P500 est en hausse de 45%, alors que les fonds disponibles ont à peine été utilisés.

En d’autres termes, il a suffi à la Fed de “fléchir” un peu les muscles et aux marchés de croire qu’elle a la puissance de feu nécessaire pour soutenir l’économie. Il lui suffit de porter une arme de gros calibre.