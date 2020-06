Le prix du pétrole brut a doublé depuis avril – Quelles sont les prochaines étapes ?

Le pire semble être derrière les prix du marché pétrolier – les principaux indices de référence ont doublé par rapport à leurs faibles niveaux d’avril. En outre, l’amélioration va au-delà des prix à terme et se manifeste également sur les marchés physiques. Est-ce cela, et nous sommes prêts pour une reprise en forme de V, ou est-ce seulement le début d’un rééquilibrage à l’échelle de l’industrie ?

Bien qu’ils n’aient pas reçu beaucoup d’attention de la part des grands médias, hier, les stocks de pétrole américains ont atteint un niveau record. Cela suggère une demande plus faible que prévu de la part de la plus grande économie et souligne que de nombreux défis sont à relever avant l’atteinte d’une reprise durable.

Les défis à venir de l’industrie pétrolière en 2020

La route qui mène à la fin de l’année est pleine de défis pour l’industrie pétrolière. Tout d’abord, le marché devrait passer d’un excédent à un déficit au cours du second semestre de l’année. Cela implique que le prix de récupération du pétrole ne suivra pas une ligne droite, mais qu’il s’agira d’un processus incertain, rempli de fluctuations sauvages.

Le récent rebondissement a également exercé une pression sur les marges des raffineurs. Les raffineurs doivent modifier leur stratégie économique, car la pandémie de coronavirus a révélé les faiblesses des marchés du naphta et du pétrole.

Pour continuer, la reprise économique chinoise joue un rôle crucial dans les mathématiques de la demande mondiale de pétrole. Comme elle a été le premier pays à souffrir du coronavirus, elle est aussi la première à avoir rouvert son économie.

La production et les livraisons de pétrole au Moyen-Orient constituent un bon point de repère pour savoir comment se déroule la reprise économique en Chine. Environ 80 % des cargaisons physiques d’Oman ont pour destination la Chine. Les investisseurs désireux de spéculer sur la reprise économique chinoise ont donc un point de repère dont ils doivent s’occuper.

Enfin, il y a l’OPEP. L’orientation future de sa politique est suffisante pour faire basculer le marché du pétrole dans un sens ou dans un autre.

Chaque fois qu’une industrie est en difficulté, de nouvelles tendances se dégagent. Les acteurs, grands ou petits, trouvent de nouvelles façons de faire des affaires, ce qui entraîne de nouvelles perturbations pour ceux qui ne s’adaptent pas. Par exemple, les exportations de brut irakien vers la Chine ont augmenté au cours des trois derniers mois. Si la tendance se maintient pendant le reste de l’année, elle incitera davantage ceux qui défendent le pouvoir croissant des prix asiatiques (en particulier les Chinois).

En fin de compte, il s’agit d’une industrie dominée par l’offre et la demande. Tout au long de l’histoire, nous avons assisté à des guerres de prix entre les producteurs de pétrole, mais tout cela dans le contexte d’une demande constante.

Tant que la demande ne se stabilisera pas, le prix du pétrole est susceptible de fluctuer davantage – tout processus de rééquilibrage sera donc plein de surprises.