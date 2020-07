L’économie mondiale quatre mois après le début de la pandémie de coronavirus

Il y a quatre mois, la pandémie de COVID-19 a atteint le monde développé. Malgré les avertissements de la Chine et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la gravité de la situation, le monde occidental a été pris par surprise.

Des gouvernements aux citoyens, des entreprises aux ménages, le virus a affecté les sociétés d’une manière inconnue jusqu’alors. En conséquence, l’économie a changé de manière spectaculaire, beaucoup remettant en question l’existence même du capitalisme.

Faillites, aides d’État et optimisme gardé

Toute récession fait des victimes économiques. Les traders et les investisseurs se souviennent très bien de la faillite de Lehman Brothers au plus fort de la grande crise financière de 2008-2009. Les faillites nous rappellent toujours la fragilité d’une économie et la rapidité avec laquelle les choses se redressent.

Au début de cette année, l’économie américaine tournait presque au plein emploi, les emplois non agricoles (Non-Farm Payrolls – NFP) ont enregistré une série record de plus de 100 mois de création d’emplois, et le taux des fonds fédéraux a reflété la solide performance économique.

Six mois plus tard, la nouvelle réalité brosse un tableau incroyable : faillites, aides d’État aux entreprises et aux ménages, et optimisme modéré ou prudent.

Hertz, le géant de la location de voitures, a fait faillite aux États-Unis. Wirecard, un géant du traitement des paiements en ligne, qui fait partie de l’indice allemand Xetra Dax, a déposé son bilan après que plus d’un milliard d’euros ait disparu de ses comptes.

Lufthansa, l’une des plus grandes compagnies aériennes du monde, a demandé l’aide de l’État allemand en échange de fonds propres et de quelques sièges à son conseil d’administration. Chesapeake Energy, une entreprise énergétique américaine emblématique, a également déposé son bilan.

L’augmentation des faillites et des insolvabilités devrait être liée à la durée de la crise sanitaire. Plus il faudra attendre la sortie d’un vaccin, plus il est probable que les entreprises auront beaucoup de mal à faire face à la nouvelle réalité sans l’aide de l’État. Cependant, comme le montre l’affaire Lufthansa, l’État peut donner un coup de main, mais il exige aussi quelque chose en échange – la nationalisation par la porte de derrière ?

Alors que nous approchons de la fin juin, les infections à coronavirus sont en hausse aux États-Unis. Si la confiance des consommateurs a fortement rebondi en mai, la baisse des revenus laisse présager une vulnérabilité à venir si le taux d’infection ne diminue pas assez tôt.

L’Europe semble avoir un peu mieux résisté à la crise sanitaire. En conséquence, l’optimisme se reflète dans le fort rebond des indices de confiance des consommateurs pour le mois de juin.

Mais l’impression générale est que l’économie mondiale s’adapte à peine à la nouvelle réalité, au lieu de se redresser. Il est logique que les investisseurs restent sur leurs gardes et soient sélectifs pour aller de l’avant.