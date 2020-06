L’économie suisse devrait rebondir

Jeudi prochain, la Banque nationale suisse (BNS) publiera son évaluation de la politique monétaire ainsi que le taux directeur. Bien qu’elle ne soit pas aussi fortement touchée par la pandémie de coronavirus que ses voisins, la Suisse a vu son PIB se contracter au premier trimestre de l’année, pour la plupart depuis 1980.

Grâce à la réaction rapide de la BNS, l’économie devrait se redresser fortement au cours de la période à venir, à condition qu’il n’y ait pas de deuxième vague du taux d’infection.

La BNS poursuit ses efforts pour stimuler l’économie

La BNS a été l’une des banques centrales qui a réagi le plus rapidement à l’épidémie de coronavirus. En tant que l’un des pays les plus riches du monde développé, la Suisse avait les ressources nécessaires – et elle les a utilisées.

Sur le plan budgétaire, le gouvernement fédéral a rapidement mis en place un plan de relance de plus de 72 milliards de francs, soit environ 10 % du PIB de la Suisse. En outre, la BNS a encore assoupli la politique monétaire, tout en maintenant le taux directeur bien en dessous de zéro.

Alors que l’activité économique a été faible au premier trimestre, le deuxième trimestre devrait être pire. Le blocage a affecté la production, mais ce n’est guère une nouvelle pour l’instant.

Par rapport aux économies homologues, l’économie suisse est positionnée pour avoir l’une des reprises économiques les plus rapides et les plus fortes. Certains indicateurs économiques révèlent déjà que le pire est derrière eux, comme le suggèrent le PMI et les indicateurs avancés du KOF.

Pour l’économie suisse, ce qui se passe dans l’économie mondiale est tout aussi important, étant donné que ses exportations représentent une grande partie du PIB suisse. Une reprise mondiale plus forte que prévu stimulera les exportations suisses, ce qui contribuera à la croissance économique locale.

Jeudi, la BNS devrait laisser le taux directeur inchangé. Il s’agit d’une banque centrale qui a basé ses actions au cours des dernières années sur deux piliers : un taux d’intérêt négatif et une intervention constante sur le marché des changes.

Avec le yen, le franc suisse est considéré comme une monnaie refuge, avec une forte demande de la part des acteurs institutionnels et des commerçants. Pour lutter contre le besoin constant de CHF de la part des acteurs extérieurs, la BNS intervient constamment sur le marché, au détriment du CHF.

Pas une seule fois, la BNS a été accusée d’être un manipulateur de monnaie en raison de la manière dont elle choisit de mener sa politique monétaire. Mais si l’on en juge par le succès de ses actions jusqu’à présent, il est probable que la BNS continuera sur la même voie pour la période à venir.