Les commandes de biens durables américaines écrasent les attentes

Les données sur les biens durables ont hier écrasé les attentes du marché, avec un taux de 15,8%, contre 10,3% prévu pour le mois de mai. En outre, le chiffre de base, qui exclut les commandes d’avions car elles ont tendance à être extrêmement volatiles, a également augmenté de manière significative – en hausse de 4,4% MoM, sur une estimation de 2%.

Dans l’ensemble, les données de base sont considérées comme un meilleur indicateur de l’évolution des commandes que le principal communiqué sur les biens durables.

Les données reflètent le fort retour de l’économie américaine, et la seule question qui se pose maintenant est de savoir si tout ceci est temporaire ou si la reprise se poursuit ?

Des données positives sur tous les segments

Les biens durables sont publiés tous les mois, et les données se rapportent au mois précédent. Il s’agit de produits dits durs, dont l’espérance de vie est supérieure à trois ans – un engagement sérieux pour la consommation des ménages ou les dépenses publiques. Les automobiles, les appareils électroménagers, les ordinateurs ou les avions entrent dans cette catégorie.

Les entrées de commandes en mai ont augmenté de 15,8 % par rapport au mois précédent. Les expéditions ont également augmenté, de 4,4 % par rapport à avril, et les stocks ont suivi la même tendance – plus élevée, mais à un rythme plus lent.

Toutefois, derrière ce titre accrocheur, la situation est plus que délicate. Comme le montre le graphique ci-dessus, les mois de mars et d’avril ont enregistré des baisses constantes dans tous les domaines. De plus, les données d’hier pour le mois de mai ont été accompagnées d’une révision à la baisse pour le mois d’avril, dans presque tous les domaines.

Aussi, lorsqu’on interprète les données et qu’on examine les pourcentages. Les biens durables ont baissé en mars et avril, 16%, respectivement 18%, et ont fortement rebondi en mai, 15,8%. Mais à ce stade, il ne s’agit que d’un rebond, et rien d’autre. Le niveau global est très éloigné de celui du début de la pandémie et montre toujours une baisse constante des commandes de biens durables. Les consommateurs, une fois de plus, manquent de confiance dans les dépenses pour des biens qui ne sont pas vitaux, comme la nourriture et d’autres nécessités urgentes.

Néanmoins, la forte hausse a dépassé les attentes des analystes, ce qui est globalement un bon signe. Elle montre que les bonnes surprises économiques sont toujours positives, malgré les défis extrêmes auxquels est confrontée l’économie américaine.

Pour l’avenir, il est intéressant de voir combien de temps il faudra pour que les biens durables se remettent complètement à leurs niveaux d’avant COVID-19. Plus vite cela se produira, mieux ce sera.

C’est particulièrement important pour les données de base. Comme les compagnies aériennes souffrent de la plus forte baisse de la demande depuis l’existence du secteur, l’accent devrait être mis sur les données de base des biens durables plutôt que sur les gros titres.