Les dépôts bancaires des ménages et des entreprises britanniques continuent d’augmenter

La Banque d’Angleterre vient de publier le rapport Money and Credit pour le Royaume-Uni pour mai 2020. Comme d’habitude, le rapport mensuel se concentre sur trois piliers principaux : le crédit monétaire au sens large, les prêts aux particuliers et les prêts aux entreprises.

L’objectif du rapport est d’aider les décideurs politiques à comprendre les tendances de l’économie, mais aussi les évolutions du système bancaire. La plus grande surprise de ce mois-ci a été l’augmentation continue des dépôts dans les banques, tant par les ménages que par les entreprises.

Elle reflète la forte augmentation de l’argent au sens large, mais aussi la réticence des entreprises et des ménages à investir ou à dépenser en période de pandémie de coronavirus.

Tendances des emprunts et des dépenses au Royaume-Uni

Le mois dernier, les entreprises britanniques ont emprunté près de huit milliards de livres aux banques mais ont également levé trois milliards supplémentaires sur les marchés financiers. L’argent en livres sterling détenu par les ménages et les entreprises non financières a de nouveau augmenté en mai, après les fortes hausses de mars et avril. Elle a augmenté de 52 milliards de livres, car les gens accumulent de l’argent pour se protéger des incertitudes à venir.

Les ménages sont allés encore plus loin. Ils ont remboursé plus de prêts des banques qu’ils n’en ont contracté, ce qui a affecté les résultats des acteurs du secteur bancaire et montré qu’ils ne sont pas disposés à prendre des risques inutiles, tels que l’achat à crédit. La consommation, une fois de plus, a souffert. Même les prêts hypothécaires pour l’achat d’un logement ont chuté, avec seulement 9300 prêts vendus par les banques en mai.

COVID-19 pèse sur les dépenses de consommation. Au lieu de dépenser, les consommateurs ont préféré rembourser leurs cartes de crédit et autres formes de crédit à la consommation.

Cela va à l’encontre de ce que les décideurs politiques espèrent obtenir en offrant des facilités de crédit et des subventions aux entreprises et aux consommateurs.

Cependant, lorsque les ménages ont reçu des fonds supplémentaires sous la forme de prêts bon marché ou de toute autre forme de subvention, ils ont choisi de prendre un certain risque et de couvrir les lignes de crédit ouvertes. C’est un comportement normal, conservatoire, qui s’explique par la façon dont les consommateurs agissent en période de récession économique.

Pour l’avenir, il est important de voir ce qui se passera ensuite. Alors que les cartes de crédit et autres prêts sont remboursés, que choisiront de faire les consommateurs avec l’excédent de liquidités – épargner ou dépenser ? Dans ce dernier cas, quelle part de l’excédent ?

La banque centrale a abaissé les conditions d’octroi de nouveaux crédits, le coût d’un tel crédit ayant diminué de plus de 5 % depuis le début de l’année. La Banque d’Angleterre a donc créé toutes les facilités nécessaires pour faciliter l’accès des consommateurs et des entreprises au crédit.

La question est de savoir si elles le feront.