Les données de juin des NFP mettront en évidence la semaine à venir

Une semaine de trading importante à venir, comme c’est toujours le cas lorsque les paies non agricoles ( NFP ) sont programmées. Chaque premier vendredi du mois, les traders accordent une attention particulière au marché du travail américain, car il offre des indices sur l’état de l’économie et sur ce que la Fed pourrait faire ensuite. Cette fois-ci, en raison des vacances du 4 juillet, le NFP est publié un jour plus tôt.

La semaine à venir est particulièrement importante car la fin du mois de trading est le mardi, et les flux sont susceptibles de créer de la volatilité sur le marché des changes. En outre, outre le NFP, d’autres données économiques méritent d’être suivies, tant aux États-Unis que dans d’autres grandes économies.

Événements économiques à prendre en compte cette semaine

La semaine commence avec les traders de la livre sterling en état d’alerte alors que le gouverneur Bailey prononce un discours au Forum sur les risques financiers liés au climat aujourd’hui. Bien qu’il ne prononce qu’un discours d’ouverture, les paires de devises en GBP évoluent souvent de manière agressive lorsque le directeur de la Banque d’Angleterre s’exprime publiquement.

Le PIB canadien est attendu pour mardi, et les traders ont la possibilité de voir l’impact du COVID-19 sur l’économie canadienne. Les attentes sont que le PIB du pays a diminué de 10,5% le mois dernier, et tout écart par rapport aux prévisions devrait créer de la volatilité dans les paires canadiennes.

Une autre semaine, un autre témoignage du président de la Fed. Cette semaine, Powell de la Fed témoigne devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, et le secrétaire au Trésor, M. Mnuchin, l’accompagne. Il serait intéressant de voir s’il y a quelque chose de nouveau par rapport au précédent témoignage, notamment en ce qui concerne les intentions du Trésor concernant l’accumulation de liquidités et l’émission future de dette.

L’ADP (Private Payrolls) et le compte-rendu du FOMC voleront la vedette mercredi, alors que les traders commenceront l’échauffement avant le prochain NFP. Les traders se concentrent sur ce que les données sur l’emploi montrent par rapport au mois précédent. La surprise positive du taux de chômage et du nombre d’emplois du mois dernier pourrait être le début d’une reprise ou simplement un pépin temporaire. Dans les deux cas, la volatilité du marché est susceptible d’augmenter car les investisseurs auront une idée plus précise de l’impact du virus sur le marché du travail et les performances économiques des États-Unis.

On peut s’attendre à ce que la volatilité diminue considérablement en fin de semaine, car les banques américaines seront en vacances ce vendredi. Il faut donc s’attendre à une semaine courte, avec une action sur les prix en quatre jours très chargés.