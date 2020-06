Les petites entreprises américaines sont confrontées à une route difficile

Les traders regardent souvent l’économie américaine à travers les yeux des grandes entreprises bien connues pour leurs produits et services. Cependant, une compréhension claire de la forme de l’économie sans tenir compte des petites entreprises est une grave erreur.

Aux États-Unis, les petites entreprises forment un secteur économique puissant, qui emploie des dizaines de millions de personnes. Malheureusement, en quatre mois seulement, COVID-19 a fait courir à plus d’un million et demi d’entreprises le risque d’une fermeture définitive.

Les secteurs les plus à risque

Tous les secteurs des petites entreprises ne courent pas le même risque, mais l’impact de la pandémie est visible partout. La crise sanitaire due au coronavirus a eu un effet négatif important sur les entreprises des secteurs de l’hébergement et des services de restauration, de l’exploitation minière, du pétrole et du gaz, des services éducatifs et des arts, du divertissement et des loisirs.

D’autres secteurs comme les services publics ou la construction ont mieux géré la crise jusqu’à présent, leur activité étant touchée de manière moins importante.

En raison de son importance pour l’économie américaine, le soutien au secteur des petites entreprises est essentiel pour la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) et le gouvernement américain. La fermeture définitive des petites entreprises entraînera un chômage plus durable que les licenciements temporaires.

En outre, les données des précédentes récessions montrent que les personnes qui ont perdu leur emploi gagnaient près de 20 % de moins dans leur nouvel emploi, les femmes étant fortement touchées par la pression sur les salaires. Les minorités, les immigrants et les femmes constituent une grande partie des petites entreprises, qui forment l’épine dorsale de nombreuses communautés. Par exemple, 90 % des Américains font leurs achats dans une petite entreprise chaque mois.

Le véritable défi à relever est de savoir comment les petites entreprises se positionneront face au changement de comportement des consommateurs créé par la crise du coronavirus. Par exemple, les petites entreprises des secteurs de l’hébergement, de la restauration et de l’éducation ont du mal à se positionner en raison des normes de distanciation physique générées par la pandémie.

Bien entendu, certaines entreprises ne survivront pas. Une étude menée par la Fed et conclue fin 2019 a montré que seulement 35 % des petites entreprises aux États-Unis étaient en bonne santé. Les autres risquaient de fermer si un choc sur les revenus survenait – et c’est ce qui s’est produit.

En tant qu’économie capitaliste, les États-Unis vont s’adapter et aller de l’avant. Cependant, la sortie de la crise économique actuelle est plus facile avec un secteur des petites entreprises fort, et il a maintenant besoin de toute l’aide possible.

Jusqu’à présent, le gouvernement américain et la Fed ont fait du bon travail en apportant une aide financière aux petites entreprises. La question est de savoir pendant combien de temps elles auront encore besoin d’aide.