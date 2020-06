Les ventes aux particuliers aux États-Unis en mai ont écrasé les attentes

Énorme surprise sur le front économique en provenance des États-Unis – les ventes aux particuliers ont écrasé les attentes, avec une hausse de plus de 17 % en mai 2020, dépassant même les prévisions les plus optimistes.

Pour une fois, le stimulus économique semble avoir créé la bonne réponse de la part du consommateur, puisque les dépenses ont finalement augmenté.

Il s’agit d’une nouvelle reprise en forme de V après l’Empire State Manufacturing en début de semaine. Sans surprise, les ventes aux particuliers hors magasin ont dépassé celles des commerçants traditionnels, car l’économie américaine a été en mode confinement pendant la majeure partie du mois en question.

Implications d’une reprise en forme de V dans les chiffres de vente aux particuliers

Digérons les chiffres pendant une seconde. Les ventes aux particuliers du ministère des affaires étrangères devaient augmenter de 7,9 % – au lieu de cela, elles ont augmenté de 17,7 %. Ce faisant, il a établi un nouveau record par rapport à la dernière grande surprise d’octobre 2009 (en plein milieu de la grande crise financière). En outre, les données d’avril ont été révisées à la hausse, passant de -16 % à -14,7 %.

Un rapide coup d’œil au sein du rapport révèle quelques surprises majeures. Les commerces hors magasin ont connu la plus forte hausse, suivis par les matériaux de construction. Les vêtements, la nourriture et les boissons ont connu la plus forte baisse.

Les investisseurs accordent une attention particulière à un groupe dit de contrôle, qui est utilisé pour le calcul du PIB. Il est souvent considéré par les analystes comme un indicateur plus fiable de la demande sous-jacente des consommateurs – il est arrivé à plus du double des prévisions. En outre, les ventes particulières comme l’automobile ont bondi à un niveau record de 12,4 %, battant facilement l’estimation de 5,5 %.

Le consommateur est le pilier d’une croissance économique durable. C’est pourquoi les dépenses de consommation sont l’un des indicateurs économiques les plus surveillés, car elles indiquent ce que la banque centrale va faire ensuite.

L’augmentation des dépenses de consommation suggérée par une forte hausse des ventes aux particuliers implique une pression à la hausse sur l’inflation. Cela entraîne à son tour une augmentation des attentes en matière d’inflation, ce qui permet à la banque centrale de mettre en œuvre sa politique de ciblage de l’inflation. Comme presque toutes les banques centrales ont un mandat de ciblage de l’inflation, tout ce qui indique que l’inflation atteint l’objectif est considéré comme le résultat d’une politique monétaire réussie.

La Fed va-t-elle retirer les mesures de relance maintenant que les ventes aux particuliers ont rebondi ? Il est fort probable que non. Mais les données montrent que la Fed sait sur quels boutons appuyer pour relancer l’économie et la sortir de la récession. En fait, les données d’hier sur les ventes aux particuliers ont validé l’action récente de la Fed, qui était bien nécessaire, en particulier dans le cadre de politiques monétaires non conventionnelles.