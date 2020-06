Les ventes de logements neufs aux États-Unis montrent que le marché du logement est sain

Le marché du logement aux États-Unis est l’un des plus importants indicateurs de la santé économique du pays. Il n’est donc pas surprenant que les opérateurs du monde entier suivent de près l’évolution du marché du logement pour marquer les virages cycliques du cycle économique américain.

C’est pourquoi il n’existe aucun autre marché du logement dans le monde que les opérateurs et les investisseurs soient aussi désireux de comprendre. Le calendrier économique est rempli de données montrant l’évolution du secteur, dont les ventes de maisons neuves sont l’une des principales.

Les données de mai 2020 sur les ventes de logements neufs dépassent les attentes

Hier, nous avons vu les données du mois dernier, et elles ont dépassé les attentes sur tous les indicateurs – 676 000 maisons vendues à un taux annuel ajusté, 16,6 % de plus qu’en avril, et 12,5 % de plus qu’en mai 2019. Comme ce chiffre est ajusté au taux annuel, il est important de se rappeler comment il est calculé – chiffre mensuel multiplié par douze.

Pour les maisons vendues en mai 2020, le prix de vente médian était de 317 900 $, et l’estimation désaisonnalisée des nouvelles maisons à vendre à la fin du mois montre une offre de 5,6 mois au taux de vente actuel.

L’augmentation du nombre de ventes de maisons reflète la résistance du marché et le fait que la population profite de l’argent bon marché qui inonde l’économie. Comme la Fed maintient une politique monétaire souple, les taux hypothécaires sont bas et les banques ont beaucoup de capitaux à prêter à la population.

Le marché du logement est un indicateur avancé car la vente d’une maison déclenche des effets d’entraînement pour l’économie locale. Outre l’hypothèque vendue par la banque de financement, les courtiers perçoivent des honoraires pour la transaction (par exemple, les agents immobiliers), de nouveaux meubles et appareils sont vendus, etc.

Les investisseurs connaissent bien le rôle essentiel que joue le marché du logement aux États-Unis dans l’économie globale, puisque la grande crise financière de 2008-2009 est née de ce marché. Une fois qu’elle a touché l’économie américaine, les effets sur le système financier mondial ont touché des nations qui n’imaginaient pas être liées au marché immobilier américain de quelque manière que ce soit.

Les ventes de logements neufs ne sont qu’un indicateur parmi d’autres qui reflètent l’état du marché immobilier américain. Les ventes de maisons ou les permis de construire en attente complètent le tableau d’un des secteurs d’activité économique les plus intéressants en Amérique.

S’ils confirment les données positives de cette semaine sur les ventes de logements neufs, l’économie américaine prendra un virage plus tôt que prévu.