L’indice PMI des services de la zone euro augmente en mai

Le composite IHS Markit Eurozone PMI a connu un rebond notable, atteignant son meilleur niveau au cours des trois derniers mois. Ce rebond a été principalement mené par l’Italie (plus haut sur trois mois), l’Allemagne (plus haut sur deux mois) et la France (plus haut sur trois mois). Il montre des signes encourageants indiquant que les économies de la zone euro ont atteint leur niveau le plus bas en avril et que la reprise économique prévue depuis longtemps a en fait commencé.

L’indice d’activité des entreprises de services est particulièrement impressionnant : il est passé d’un horrible creux record de 12 en avril à 30,5, grâce à l’ouverture du secteur des services dans tous les pays européens. L’amélioration est visible sur l’indice PMI des services finaux, un indice basé sur une enquête auprès des responsables des achats dans l’industrie des services.

Les défis à venir pour le secteur européen des services

Le secteur des services revêt une importance particulière pour l’économie européenne. En tant qu’espace économique basé sur les services, l’évolution de l’industrie affecte le PIB global de la zone euro. La pandémie COVID-19 a continué à restreindre l’activité économique en mai, et les nouvelles conditions normales dictées par les normes de distanciation sociale posent de grands défis pour l’avenir du secteur.

La réduction de l’emploi, la baisse des prix du carburant et de l’énergie, sont quelques-uns des rares défis énumérés par les dirigeants du secteur des services pour le mois de mai. Les entreprises allemandes, en particulier, ont été extrêmement pessimistes, bien que le degré global de pessimisme dans la zone euro ait diminué par rapport au mois d’avril.

Les perspectives pour le secteur des services restent faibles. Après tout, les services PMI, bien que rebondissant, montrent des conditions de contraction profonde pour le secteur. Les dépenses des ménages ayant été touchées par des niveaux de chômage élevés, les dépenses des entreprises ont été réduites en conséquence.

L’activité des entreprises dans l’ensemble du secteur devrait augmenter au cours de la période à venir, car les pays lèvent les mesures de confinement, et le sentiment s’améliore encore. Toutefois, tout dépend de la manière dont les pays européens parviendront à contenir le taux d’infections du coronavirus. Une résurgence du nombre d’infections constitue une menace majeure pour toute reprise éventuelle du secteur européen des services.

La Banque Centrale Européenne (BCE) reconnaîtra probablement aujourd’hui les améliorations des données du PMI, tout en restant prudente quant à l’évolution future. La banque devrait maintenir le taux de refinancement à 0% tout en ajoutant un assouplissement supplémentaire via son PEPP (Programme d’urgence pandémique).

Il est intéressant de noter que les données Markit de mai indiquent que les prévisionnistes du PIB prévoient une baisse de 9 % pour le reste de l’année 2020, ce qui est un peu plus optimiste que les projections des services de la BCE. La BCE a communiqué jusqu’à présent qu’elle s’attend à ce que le PIB se contracte de 10 à 15 % pour 2020, et ses fonctionnaires ont souvent indiqué que les données se situeraient probablement quelque part au milieu de la fourchette.