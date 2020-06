Perspectives du marché des changes pendant la pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus, tout en plongeant le monde dans une récession, n’a pas créé des conditions de marché similaires à celles de la dernière crise. Pendant la grande crise financière de 2008-2009, la volatilité du marché des changes, le plus grand marché du monde, a atteint des niveaux plus élevés.

Après le choc initial qui a vu de nombreuses économies entrer dans une phase de confinement, la réponse de toutes les banques centrales des économies développées a été d’assouplir la politique monétaire le plus rapidement possible. En conséquence, les taux de change qui reflètent la valeur d’une monnaie par rapport à une autre n’ont pas réagi de la même manière qu’en 2008. Le trading long initial en USD, la ruée classique vers le trading de sécurité, a été rapidement remplacé par une vague de vente de la monnaie de réserve mondiale.

Mouvements importants de devises récemment

Maintenant que quelques mois se sont écoulés après le choc initial de la pandémie, des mouvements de change importants apparaissent à l’horizon. Aux deux extrêmes, le cross EURCHF et l’USDIDR (USD contre Roupie indienne) ont connu des mouvements supérieurs à deux écarts types sur un tableau comparant plusieurs actifs croisés.

La plus grande surprise est peut-être le cross EURCHF. Longtemps considéré comme le “fauteur de troubles” de la Banque nationale suisse (BNS), il a été à l’origine d’un petit choc industriel lorsqu’en janvier 2015, la BNS a baissé le taux de change fixe plancher de 1,20. Depuis lors, elle a rarement eu des rendements au jour le jour supérieurs à deux écarts-types, étant constamment vendue à chaque rebond. Pas ce mois de juin !

En ce qui concerne les paires de dollars, la liquidité mondiale du dollar continue de s’améliorer – l’écart entre les eurodollars et les bons du Trésor est inférieur au niveau de référence pré-pandémique. En outre, les banques centrales du monde entier sont dans une course à l’expansion des bilans, la Fed dépassant ses pairs tant par la taille que par la rapidité de ses réactions.

En conséquence, le début du mois de juin a apporté des niveaux de volatilité élevés sur les paires croisées qui n’ont pas autant fluctué pendant cette crise. Certaines paires de JPY (EURJPY, GBPJPY, USDJPY) et, à nouveau, l’EURCHF, ont surperformé.

Une comparaison des paires croisées de marchés émergents et des paires croisées du G10 révèle qu’une paire croisée de marchés émergents a enregistré des rendements positifs de volatilité ajustée sur un écart type de 200 jours au début du mois de juin.

À l’avenir, l’accent sera mis sur la monnaie de réserve mondiale. Déjà en recul après l’ouverture des lignes de swap par la Fed, celle-ci a chuté de manière spectaculaire, en particulier par rapport aux devises des marchés développés (par exemple, AUD, NZD, GBP, EUR).

La tendance va-t-elle se poursuivre tout au long du mois de juin ?