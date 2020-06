Powell de la Fed présente son rapport semestriel sur la politique monétaire

Cette semaine est marquée par le double témoignage du président de la Fed, Powell, devant la commission bancaire du Sénat (hier) et la commission des services financiers de la Chambre des représentants (plus tard dans la journée). Deux fois par an, le président de la Fed est tenu de présenter le rapport sur la politique monétaire et, ce qui est important pour les traders, de répondre aux questions des sénateurs et des membres du Congrès.

Les déclarations sont surveillées de près par les acteurs du marché car elles créent de la volatilité. C’est un moment particulièrement important en raison de la récession qui affecte l’économie des États-Unis et du monde développé, la pandémie de coronavirus ayant inversé la croissance économique.

Ce qu’il faut savoir sur le témoignage de Powell

Si tout calendrier économique présente les deux événements comme étant d’égale importance, celui qui se déroule devant la commission bancaire du Sénat a un impact plus important sur les marchés financiers pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il s’agit de la première des deux déclarations, de sorte que les marchés financiers apprennent dès la première fois quelles sont les vues de la Fed et si elle prévoit de changer quelque chose à court terme. Le témoignage se compose de deux parties : une partie préparée, une déclaration préparée qui est publiée sur la page web de la Fed dès le début de l’audience, et une séance de questions et réponses. S’il faut s’attendre à un feu d’artifice sur le marché, la deuxième partie de l’audition en sera responsable.

Deuxièmement, la Fed ne modifie pas le message entre les deux audiences. Tout au long de l’histoire, elle l’a rarement fait, et si c’était le cas, elle l’a fait parce que le marché semblait ne pas avoir compris le message.

En d’autres termes, l’audience du mardi est plus importante que celle du mercredi, car la Fed change rarement son message. Toutefois, tout ce qui est nouveau à la suite de la séance de questions et réponses de mercredi peut encore faire bouger les marchés.

L’autre jour, Powell de la Fed n’a pas surpris les marchés. Cependant, dès qu’il a commencé son témoignage, le dollar a augmenté de manière générale, tandis que les actions américaines ont chuté de quelques centaines de points – la paire EURUSD a chuté de 1,13 à près de 1,12, la paire AUDUSD a perdu une centaine de points de pips en moins d’une heure, tandis que le DJIA est tombé bien en dessous de la barre des 26k. Tout cela, pendant que Powell parlait.

Le message ne contenait rien de nouveau dont le marché n’était pas conscient jusqu’à présent. Ou peut-être est-ce la raison de la réaction du marché – qu’il n’y avait rien de nouveau dans le message de la Fed.

À la fin de la journée de trading, presque tous les actifs ont récupéré le terrain perdu. En d’autres termes, il est peu probable que le témoignage de la Fed cette année apporte quoi que ce soit de nouveau aux marchés financiers, car l’accent reste mis sur la crise sanitaire.