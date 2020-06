Prix du pétrole – Une nouvelle hausse est-elle possible ?

La réunion (virtuelle) de l’OPEP+ s’est déroulée le week-end dernier, avec des décisions intéressantes pour la supply chain et la demande de pétrole. Maintenant que les prix du pétrole se sont redressés après les baisses spectaculaires d’avril (par exemple, le prix du contrat à terme du pétrole brut WTI est passé sous la barre du zéro), l’OPEP et ses alliés sont prêts à ajuster la production en réponse à l’augmentation attendue de la demande.

Processus de retardement

Ce qui est intéressant dans la décision de l’OPEP+ de cette semaine, c’est la façon dont le cartel a regardé le marché – un peu comme les banques centrales qui essaient d’influencer à la fois le long et le court terme de la courbe des taux. L’Arabie Saoudite, en particulier, essaie de modifier la forme de la courbe des prix du pétrole – de contango à retardement.

Lorsque le prix à terme d’un contrat à terme est plus élevé que le prix au comptant, on dit que le marché est en contango. À l’inverse, lorsqu’il est plus bas, on dit que le marché est en retard.

Cela peut ne pas sembler important, mais pour l’OPEP+, c’est un moyen de “désarmer” l’industrie du schiste pétrolier aux États-Unis. Si l’on remonte au début de la crise du coronavirus, moins d’un mois avant que les pays européens n’entrent en quarantaine, la Russie et l’Arabie Saoudite n’ont pas accepté de réduire leurs niveaux de production et ont créé un énorme écart à la baisse sur le prix du pétrole lors de l’ouverture des marchés le lundi.

L’idée était que la baisse des prix affecte l’industrie du pétrole de schiste et chasse de nombreuses entreprises américaines du marché. Dans une certaine mesure, cela a fonctionné, puisque le nombre de plateformes aux États-Unis n’a cessé de diminuer depuis.

L’intention actuelle d’aller vers un retour en arrière vise, une fois de plus, l’industrie du pétrole de schiste. Les producteurs de schiste pétrolier ont l’avantage de bénéficier de prix plus élevés à long terme – ils les utilisent pour couvrir les prix actuels plus bas. Un changement affectera considérablement le modèle commercial actuel.

L’OPEP+ réussira-t-elle ?

Cela dépend de la rapidité avec laquelle ils peuvent s’adapter aux changements de l’offre et de la demande. À en juger par l’ambition du plan et la complexité du contrôle de la courbe des prix du pétrole brut, OPEP+ est plus que déterminée à réussir. Le fait de prendre du retard permet à l’OPEP+ non seulement d’augmenter ses revenus, mais aussi sa part de marché, car il chasse les concurrents du marché.

La prochaine réunion de l’OPEP+ aura lieu vers la fin de l’année. Toutefois, d’ici là, un petit groupe de membres (dont l’Arabie saoudite et la Russie) se réunira constamment pour s’assurer que le plan est mis en œuvre et le fait correctement.

La guerre des prix et des parts de marché est loin d’être terminée. Il est certain que les marchés financiers surveilleront de près les prix du pétrole, compte tenu des efforts déployés par l’OPEP+ pour rattraper le retard.