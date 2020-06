Projections économiques du FOMC – Quelles sont les attentes de la Fed ?

La Réserve fédérale des États-Unis a laissé le taux des fonds fédéraux inchangé hier. En outre, elle a signalé qu’elle n’avait pas l’intention de relever les taux dans un avenir proche, au minimum jusqu’à la fin de 2022.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Powell de la Fed a été très clair sur ce que le marché devrait attendre en termes de taux d’intérêt à terme – la Fed “ne pense même pas à augmenter les taux dans un avenir proche”. Il a également suggéré que l’orientation actuelle de la politique monétaire est appropriée, tempérant les attentes selon lesquelles la Fed va signaler une stratégie active de contrôle de la courbe des taux.

La Fed voit le PIB réel se redresser – passant de -6,5 % en 2020, à 5 % en 2021 et 3,5 % en 2022 – tout en envisageant à plus long terme une fourchette de 1,7 % à 2 %. L’inflation devrait manquer l’objectif dans les années à venir, mais revenir à 2 % d’ici 2022.

La Fed ne rejette pas d’autres mesures à venir – tant monétaires que fiscales

Jerome Powell, de la Fed, a exprimé un optimisme modéré quant à la reprise économique, indiquant qu’il est peu probable que tous ceux qui ont perdu leur emploi retrouvent facilement le chemin de l’emploi. Il a également souligné l’incertitude qui entoure le coronavirus et une éventuelle seconde vague d’infections.

La Réserve fédérale a également souligné que le marché de l’emploi pourrait avoir touché le fond en avril et que le nombre de NFP (emplois non agricole) de mai était une bonne surprise – mais elle a souligné que la voie à suivre est ambiguë et pleine d’incertitudes.

Tout en admettant que la politique monétaire actuelle est appropriée en ce moment, la Fed a clairement exprimé une position de dovish pour l’avenir. En outre, elle a suggéré que le Congrès pourrait devoir agir lui aussi, en fonction de l’évolution de la reprise économique.

Sur une note intéressante, Powell a évité de répondre à une question concernant la formation éventuelle d’une bulle sur le marché boursier américain. Il a simplement esquivé la question, bien que nous ne sachions pas si elle était intentionnelle ou non.

Dans l’ensemble, la Fed a reconnu la gravité de la récession, tout en écartant toute ressemblance avec la Grande Dépression des années 1930. Elle est prête à en faire plus et à ajuster ses outils et facilités de politique monétaire disponibles, si le besoin s’en fait sentir.

Enfin, les projections économiques pour les années à venir reflètent la position de souplesse de la Fed. Il y a littéralement unanimité pour maintenir les taux d’intérêt plus bas pendant une période prolongée, ainsi que pour en faire plus au cas où la reprise économique s’essoufflerait.