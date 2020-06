Que faut-il rechercher dans la déclaration du FOMC et la conférence de presse d’aujourd’hui

L’événement principal de la semaine de trading est arrivé car aujourd’hui, la déclaration du FOMC et la conférence de presse qui suivra vont créer de la volatilité sur les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs se concentrent sur la projection de la conjoncture (c’est-à-dire sur la façon dont la Fed envisage le niveau des fonds fédéraux dans les deux prochaines années) et sur les changements éventuels à apporter à ses installations existantes pour lutter contre le choc économique du coronavirus.

Vers un contrôle de la courbe de rendement (YCC) par la Fed ?

Les rumeurs sur le marché indiquent que la Fed va signaler aujourd’hui que l’un de ses objectifs pendant la récession est de verrouiller la courbe des taux. Le problème jusqu’à présent est que le marché des changes et le marché des actions (par exemple, le Nasdaq) ont connu une reprise en forme de V, et la crainte est que les taux commencent à rattraper le retard. Que se passera-t-il si le rendement des obligations à 10 ans se rétablit de la même manière que l’AUDUSD ou le Nasdaq ?

Si l’on en juge par les plans de la Fed, on peut dire qu’elle est déjà intervenue en bloquant la partie longue de la courbe des taux – d’où la divergence entre les marchés. Pourtant, les investisseurs sont encore divisés quant à ce que la Fed va signaler – des efforts actifs pour contrôler la courbe de rendement, ou une position attentiste ?

L’image ci-dessus offre une vue plus claire de la manière dont la courbe des taux se raidit et des raisons pour lesquelles on s’attend à ce que la Fed intervienne. Si l’histoire nous donne quelques indications, une banque centrale ne peut pas influencer la partie longue de la courbe de rendement – mais elle peut essayer, cependant, comme l’a fait Mario Draghi à l’époque où il était à la tête de la BCE.

Il faut un effort financier massif et beaucoup de temps pour mettre en œuvre un tel programme. En fait, la Fed a donné une bonne leçon aux investisseurs, à maintes reprises – ne jamais sous-estimer la longueur de la courbe.

Au lendemain de la crise financière de 2008, la Fed a introduit l’assouplissement quantitatif – fortement critiqué à l’époque, un outil de politique monétaire populaire aujourd’hui. Elle a mis en place un plan financier de 4 000 milliards de dollars pour lutter contre le choc économique du coronavirus, l’un des plus importants au monde. Ce faisant, elle s’est attaquée à des domaines que de nombreux observateurs de la Fed ne croyaient pas qu’elle allait un jour aborder. Pourtant, comme il s’agit d’une crise sans précédent, les investisseurs seraient mieux lotis s’ils n’excluaient pas des mesures sans précédent.

La dernière fois que les courbes sur 5 et 30 ans ont ressemblé à celles ci-dessus, c’était en 2016. La Fed s’est préparée à resserrer sa politique monétaire – c’est pourquoi le graphique d’aujourd’hui explique les attentes de (quelques) investisseurs.