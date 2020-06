Que se passe-t-il avec Bitcoin ?

Bitcoin se trouve actuellement dans une zone de consolidation à long terme qui fait que de nombreux investisseurs se demandent ce qu’il est advenu de la volatilité de la crypto-monnaie.

Autrefois l’un des marchés les plus volatils, il se négocie aujourd’hui principalement entre 7 700 et 10 400 dollars, ce qui rend difficile la spéculation sur ses variations de cours.

Depuis près de deux mois maintenant, le prix du Bitcoin ne parvient pas à se casser et à se maintenir au-dessus du niveau magique de 10 500 dollars. Entre-temps, un autre halving a eu lieu, attirant un grand nombre d’acheteurs particuliers.

Explications possibles pour la consolidation de Bitcoin

Avant de commencer, il convient de mentionner que le crypto-market est le lieu de prédilection des spéculateurs à court terme (c’est-à-dire des scalpers) et des investisseurs à moyen et long terme. Toutefois, les investisseurs moyens (c’est-à-dire les swing traders) sont susceptibles d’être moins actifs sur le crypto-market car la plupart des traders particuliers sont des holders (c’est-à-dire qu’ils achètent des Bitcoins ou d’autres actifs crypto et les conservent indéfiniment).

Par conséquent, le marché est principalement dirigé par des spéculateurs et des détenteurs à court terme. Comme les investisseurs institutionnels hésitent encore à se présenter en grandes quantités, l’action sur les prix est dirigée par les négociants à court terme. En général, le volume des transactions des petits opérateurs est exceptionnellement faible, et donc incapable de faire varier les prix de manière significative.

Une autre explication vient de la récente augmentation du nombre de comptes de trading de particuliers sur la plateforme Robinhood. Le phénomène Robinhood n’est pas négligeable, car il offre aux investisseurs particuliers la possibilité d’investir dans des actions fractionnaires (c’est-à-dire d’acheter une partie seulement des actions d’une société pour seulement 1 $). En d’autres termes, le trader particulier décide du montant à investir dans une action d’une société et le broker convertit ce montant en fractions d’actions.

De cette façon, un grand nombre de nouveaux investisseurs ont découvert le marché boursier, laissant les bitcoins et autres crypto-monnaies avec des liquidités très basses.

Depuis le halving de mai, le cours de Bitcoin n’a pas bougé. Il se consolide simplement sur une ligne droite, et sur des périodes plus longues, il continue à former des sommets plus bas puisque la valeur de 13 000 sur le dernier pic a augmenté.

On peut également affirmer que Bitcoin et les marchés boursiers américains ont une corrélation directe depuis le début de la pandémie. Par conséquent, au lieu d’avoir un effet de diversification par rapport au portefeuille d’un marché boursier, Bitcoin a augmenté l’exposition au risque.

Il est important de rappeler que le marché des cryptos n’est pas réglementé. Par conséquent, la manipulation des prix ne doit pas être écartée. – Jusqu’à présent, le marché n’a pas signalé cela.

À l’avenir, plus la pandémie affectera les économies mondiales, plus le besoin de liquidités sera strict, et les détenteurs auront du mal à trouver une excuse logique pour ne pas vendre leurs Bitcoins.