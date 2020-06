Réduire la liquidité du dollar pour influencer les flux de change

Depuis le début de la crise sanitaire COVID-19, les banques centrales du monde entier ont inondé les marchés d’argent frais pour aider les entreprises et la population à faire face aux nouveaux défis. Cependant, aucune banque centrale n’a été aussi proactive que la Fed l’a été jusqu’à présent.

Les lignes de swap en USD, ainsi que l’augmentation massive de son programme d’assouplissement quantitatif, ont suffi à créer une liquidité massive en USD qui a aidé les marchés financiers à atténuer la tension. Cependant, la liquidité en USD se réduit rapidement, malgré les actions de la Fed.

Deux forces influencent la liquidité du dollar

D’une part, la Fed a la possibilité de créer de la nouvelle monnaie en l’imprimant numériquement. Ce processus, appelé “assouplissement quantitatif”, consiste à acheter des obligations américaines dans le but de faire baisser les rendements.

D’autre part, le Trésor américain se retrouve soudainement assis sur un tas de dollars. Si le taux de thésaurisation du Trésor américain dépasse le rythme d’impression de la Fed, l’effet net est une diminution de la liquidité du dollar.

Pour le trader de devises, il est important de comprendre toutes les facettes de la politique monétaire. Bien que cela soit vrai dans de nombreux autres cas, l’impression de l’USD ne suffit pas à affaiblir la monnaie. Cela peut fonctionner dans le cas d’autres banques centrales, mais le dollar est la monnaie de réserve mondiale, et des éléments comme les flux commerciaux jouent un rôle crucial dans l’équilibre entre l’offre et la demande.

En d’autres termes, alors que la Fed a élargi son bilan (USD négatif), le trading mondial a diminué à un rythme rapide (USD positif) au cours du mois dernier. En outre, le Trésor public dispose de plus de 1 500 milliards de dollars qu’il n’a pas encore déployés. Si l’émission du Trésor continue à dépasser l’impression de monnaie digitale de la Fed et si le trading mondial s’améliore (comme cela devrait être le cas en raison d’une reprise de l’activité économique), nous avons des conditions parfaites pour un dollar plus élevé dans la période à venir.

Bien sûr, il y a trop de variables dans le contexte, et le trading basé sur l’analyse fondamentale n’est jamais aussi facile. En raison des élections présidentielles qui auront lieu plus tard dans l’année, nous ne devrions pas exclure que le Trésor public libère les fonds au cours du second semestre de l’année dans le but d’impressionner les électeurs.

De tels macro-thèmes ont besoin de temps pour se concrétiser. Tout positionnement d’un point de vue fondamental est logique dans le contexte d’un horizon d’investissement de plusieurs mois qui devrait s’étendre au-delà des élections américaines.