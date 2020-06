Reprise en forme de V pour l’indice manufacturier de l’Empire State

Bonne nouvelle pour le secteur manufacturier des États-Unis : l’indice Empire State, qui reflète l’activité manufacturière de l’État de New York, a fortement rebondi. Ce rebond est si important que l’on peut parler d’une reprise en V dans le secteur manufacturier.

Bien qu’il s’agisse d’une donnée de second ordre en temps normal, elle revêt une importance particulière si nous l’utilisons comme un signe d’amélioration dans l’ensemble du secteur manufacturier. Le confinement lié au coronavirus a envoyé de nombreux indices économiques dans des territoires sans précédent, et une reprise en V est le rêve de tout économiste.

Enquête de juin 2020 sur l’industrie manufacturière de l’Empire State

L’enquête est publiée chaque mois et constitue un indicateur avancé de la santé économique. Son interprétation est simple : les valeurs supérieures à zéro indiquent une amélioration de la situation, tandis que les valeurs inférieures à zéro traduisent une détérioration des performances du secteur.

Chaque mois, environ deux cents fabricants de la région de l’État de New York répondent à des questions relatives à l’activité des entreprises, aux commandes des usines, à l’emploi, etc. Pour cette enquête particulière, les réponses ont été recueillies entre le 2 et le 9 juin.

L’indice a augmenté de quarante-huit points, atteignant presque à nouveau le niveau zéro. Après avoir atteint des planchers records en avril et mai, un tel rebond est une bonne nouvelle pour le secteur manufacturier de la région et pour la perspective globale de l’industrie manufacturière américaine également.

Plus d’un tiers des personnes interrogées ont fait état d’une amélioration des conditions en juin par rapport aux mois précédents, et les livraisons ont légèrement augmenté. L’indice des prix payés s’est amélioré de treize points, ce qui a entraîné une fermeté des prix de vente, une évolution positive compte tenu des récentes craintes déflationnistes en Amérique et dans le monde entier.

Toutefois, la plus grande amélioration est observée au niveau de l’optimisme. Ces enquêtes demandent également aux entreprises interrogées d’évaluer la manière dont elles envisagent leur activité économique dans les six mois à venir. L’optimisme ou le pessimisme suffit pour faire passer les attentes d’un secteur en expansion à un secteur en contraction, et inversement.

Cette fois-ci, l’optimisme est à son plus haut niveau depuis plus d’une décennie. En outre, l’indice des dépenses d’investissement a augmenté près du niveau zéro, indiquant la volonté des entreprises d’augmenter leurs dépenses d’investissement. Enfin, l’indice de l’emploi futur a lui aussi augmenté, indiquant une reprise dans les mois à venir.

En ces temps où les titres économiques négatifs dominent, un communiqué économique comme l’enquête de juin sur l’industrie manufacturière de l’Empire State est un point positif que les investisseurs devraient utiliser pour anticiper la reprise économique américaine.

Verrons-nous des tendances en V dans d’autres domaines également ?