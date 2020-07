Risques de baisse pour le commerce américain

Avant la pandémie de coronavirus, l’une des principales forces motrices de la volatilité des marchés était la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Depuis l’élection du président Trump en 2016, les États-Unis ont radicalement modifié leur politique étrangère, mettant en garde contre de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance de Chine, d’Europe et même de certains partenaires plus proches comme le Canada et le Mexique.

Dans certains cas, des droits de douane ont été imposés. Dans d’autres cas, ils ont servi de base aux négociations en cours, notamment avec la Chine.

Les marchés ont fluctué au gré des négociations et chaque titre a été à l’origine d’une évolution du S&P500.

Puis la pandémie a commencé.

Photo morose pour le commerce américain

L’Amérique est la plus grande puissance économique du monde et la façon dont elle mène ses affaires commerciales pour tous les pays. Une étude menée par Oxford Economics montre que le commerce américain est confronté à des risques de baisse même après le krach créé par la pandémie au cours des quatre derniers mois.

L’étude montre que les exportations et les importations représentent une proportion relativement faible du PIB américain, mais que l’élasticité à la production a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies.

La baisse du volume des échanges commerciaux au cours du premier semestre devrait atteindre 23 %, soit le double de la chute du PIB. Plus important encore, le potentiel de hausse est limité pour le second semestre de l’année.

La récession mondiale s’aggrave chaque mois, avec un impact majeur sur le commerce américain également. Selon un récent document du FMI, la contraction mondiale devrait être de 4,9 % en 2020, contre 3 % en avril, soit la plus faible jamais enregistrée.

La route qui s’ouvre devant nous sera probablement cahoteuse, au lieu de montrer une nette reprise. Parlant de reprise, Oxford Economics suit un “recovery-tracker”, qui examine la production, l’emploi, la santé, la demande, etc. dans l’économie américaine et leur évolution pendant la crise. Jusqu’à présent, le “recovery tracker” a montré des améliorations au cours des dix dernières semaines, jusqu’à la semaine se terminant le 12 juin, où une rechute est apparue en raison de nouveaux pics dans les cas de COVID-19 dans de nombreux États américains.

Nous ne savons pas comment la guerre commerciale avec la Chine et, probablement, avec l’Union européenne (UE) va se dérouler, car une élection est prévue aux États-Unis dans quelques mois. Si Trump obtient un second mandat, la guerre commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne entrera probablement dans une nouvelle phase, car Berlin se prépare à riposter contre les États-Unis si Trump donne suite à sa menace de détruire le gazoduc Nord Stream 2.

Au lieu d’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, il existe une réelle possibilité qu’une guerre commerciale transatlantique ait lieu. Si c’est le cas, les quatre prochaines années seront marquées par une bataille permanente sur la scène commerciale internationale.