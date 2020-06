Scénarios haussiers et baissiers pour la vie après Covid-19

Les investisseurs et les décideurs politiques examinent la manière dont les économies du monde entier réagissent au choc du coronavirus. Chaque trader particulier ou gestionnaire de portefeuille réfléchit à la façon dont la nouvelle normalité se présentera.

À quoi les investisseurs peuvent-ils s’attendre après le Covid-19 ?

Le point de vue de Morgan Stanley

Des recherches récemment fournies par Morgan Stanley révèlent quatre scénarios possibles concernant la vie après le coronavirus. Elle se concentre sur la manière dont les consommateurs et les entreprises sont susceptibles de réagir dans un scénario d’aversion au risque faible ou élevé.

Dans le premier scénario, l’hypothèse est qu’un vaccin arrive bien avant le printemps 2021, et que la vie reviendra à la normale beaucoup plus rapidement que prévu. Les entreprises et les consommateurs retrouveront leurs habitudes d’avant la crise en raison du faible niveau d’aversion au risque. En d’autres termes, la vie post-coronavirus ressemble à peu près à celle d’avant la crise.

Le second scénario prévoit un vaccin au printemps 2021 et peu ou pas de seconde vague à l’automne 2020. Dans ce cas, les entreprises restent ouvertes et les dépenses de consommation se rétablissent assez rapidement en raison de la diminution de l’aversion au risque.

Le troisième scénario considère le printemps 2021 comme le moment où un vaccin est trouvé et une deuxième vague d’infections à la fin de 2020. Dans ce cas, les entreprises peuvent rouvrir, mais les dépenses de consommation ne se redressent que progressivement et à temps.

Enfin, le scénario le plus pessimiste tient compte de la possibilité qu’aucun vaccin n’apparaisse avant deux ans et demi. Dans ce cas, la confiance et les dépenses des consommateurs entrent en pleine crise, le marché du travail subit des bouleversements permanents, tout comme le potentiel de croissance économique.

Ce qui est intéressant dans cette recherche, c’est que d’une manière ou d’une autre, les quatre simulations/scénarios considèrent qu’un vaccin apparaîtra tôt ou tard. Néanmoins, selon le moment choisi, les dommages économiques subis par l’économie vont de légers à graves.

Cela en dit long sur la situation désespérée dans laquelle se trouvent les gouvernements et les entreprises pour trouver un remède le plus rapidement possible. Il est certain que les entreprises s’adapteront sinon – celles qui ne le pourront pas, disparaîtront, et d’autres émergeront, prêtes à profiter de la nouvelle normalité. Mais pour la plupart des familles, plus l’impact est dur, plus il faut de temps pour trouver un remède.

Avec les technologies de pointe du 21e siècle, il est difficile d’imaginer que l’humanité ne l’emportera pas. Mais le temps est venu pour les gouvernements de maintenir les entreprises en vie, d’éviter les faillites et d’aider les consommateurs à conserver leur confiance.