SP500 – Positionnement à long terme ou spéculation excessive ?

Malgré les protestations dans tous les États-Unis (plus de 300 villes protestent), la reprise du S&P500 se poursuit. Ce qui a conduit à l’entrée sur le marché de nombreuses sociétés à des niveaux de valorisation que beaucoup considéreraient comme absurdes en temps normal. Pourtant, il semble que le sentiment du marché soit un positionnement à long terme plutôt que des mouvements spéculatifs excessifs que beaucoup de gens craignent. En d’autres termes, il y a encore de la place pour plus de hausse, une plus grande déconnexion de la réalité, comme aiment à le dire les perma-bears.

L’économie étant à son point le plus faible depuis plus de quatre-vingt-dix ans, le S&P500 est de nouveau en train de se consolider autour du niveau 3000.

Spéculation excessive en période de récession

Un examen plus approfondi du graphique ci-dessus montre comment les fonds spéculatifs ont agi lors des récessions passées. De plus, il révèle ce qui s’est passé avec le S&P500 une fois que l’indicateur de spéculation a atteint des valeurs inférieures à -1. Chaque fois qu’il est passé sous la barre de -1, le marché boursier a atteint de nouveaux sommets historiques, ce qui indique que le positionnement à long terme est exploré autour de ce niveau.

À en juger par cette mesure et compte tenu de la divergence entre l’indicateur de spéculation et le S&P500 au cours des derniers mois, l’attention des investisseurs se porte désormais sur le moment où l’indicateur atteint -1. À ce moment-là, le positionnement à long terme peut déjà être en cours et le flux d’influence sensible dans l’indice.

Pour certains, les stratégies pourraient comporter une approche en deux étapes. Premièrement, attendre que l’indicateur de spéculation atteigne un niveau négatif de 1. Deuxièmement, attendre qu’il rebondisse au-dessus de ce niveau. Historiquement, chaque fois que cela s’est produit, le S&P500 a atteint un nouveau record.

Bien sûr, ce n’est que de la spéculation. Aucune crise n’est identique et ne requiert des solutions différentes à chaque fois. Cependant, le cycle économique a toujours été le même.

Les hausses et les baisses ont dominé le marché boursier tout au long des années, avec des périodes de croissance complaisante entre les deux. Selon la théorie du cycle économique, après le pic d’un marché, une période de contraction suit.

Les contractions à plus long terme entraînent des récessions et les récessions aiguës des dépressions. Ce n’est que lorsqu’il n’y a plus d’espoir et que les investisseurs abandonnent, que le cycle économique atteint son point bas et que l’économie se redresse.

Tant les bulls que les bears peuvent faire valoir que cette fois-ci, c’est différent. En effet, elle ressemble à une dépression similaire à celle des années 1930, plutôt qu’à une récession comme celle de 2008-2009. Néanmoins, l’un des meilleurs moyens de garder une vue objective de la situation économique est d’utiliser la même mesure pour différents types de booms et de bustes économiques.

L’indicateur de spéculation est l’un de ces paramètres, qui montre que même avec les évaluations actuelles, d’autres mouvements pourraient se produire.