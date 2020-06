Tous les yeux sont tournés vers la décision RBNZ cette semaine

Mardi, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait annoncer sa décision officielle sur le taux de change des liquidités et publier la déclaration de politique monétaire. Habituellement, un tel événement n’est intéressant que pour les traders de la RBNZ – mais cette fois, il pourrait être différent.

NIRP en Nouvelle-Zélande ?

La RBNZ est l’une des banques centrales les plus innovantes au monde. Malgré son rôle relativement limité sur la scène financière internationale, la RBNZ est la première banque centrale à avoir introduit le ciblage de l’inflation, une politique suivie aujourd’hui par toutes les grandes banques du monde (par exemple, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre).

En d’autres termes, la RBNZ n’hésite pas à prendre des mesures audacieuses. Le moment est peut-être venu de le faire.

Le taux officiel des liquidités en Nouvelle-Zélande est extrêmement bas. Il se situe à 0,25, le niveau le plus bas depuis des décennies. Pourtant, le NZD n’est pas aussi faible que la RBNZ le souhaite – en fait, il s’est renforcé d’environ cinq pour cent depuis que la RBNZ a annoncé ses dernières projections monétaires et économiques.

Ce qui rend la RBNZ importante cette semaine, c’est la possibilité d’introduire des taux d’intérêt négatifs. Déjà avec un niveau de taux extrêmement bas, la RBNZ n’a pas hésité à faire savoir au monde entier qu’elle pense à mettre en œuvre une politique de taux d’intérêt négatifs.

Si c’est le cas, cela alimentera les discussions sur des politiques similaires dans d’autres juridictions de banque centrale plus importantes, comme la Banque d’Angleterre et même la Fed. Récemment, la Fed a écarté la possibilité de taux d’intérêt négatifs en Amérique, mais avec une autre banque centrale qui s’engage dans cette voie, l’expérience sera surveillée de près et, peut-être, copiée.

Si une banque centrale cherche à affaiblir sa monnaie, des taux d’intérêt négatifs pourraient fonctionner. Par exemple, en abaissant la facilité de dépôt en dessous du niveau zéro, la BCE a vu l’euro tomber presque à parité avec le dollar.

Le NZD est pratiquement inchangé par rapport au dollar depuis le début de l’année 2020. Après la ruée initiale pour acheter des USD à mesure que la pandémie se propageait, les marchés ont fait volte-face et le risque a prévalu.

La paire NZDUSD a fait un aller-retour, passant d’un creux de 0,55 en mars à plus de 0,65 en juin – tout cela alors que la RBNZ maintient le taux officiel des liquidités près de zéro.

Si la RBNZ voit les anticipations d’inflation se désancrer, cela pourrait être la poussée nécessaire pour annoncer des taux d’intérêt négatifs – une évolution cruciale pour le dollar néo-zélandais.