Un fort rebondissement dans le climat des affaires d’IFO

L’enquête IFO en Allemagne est l’une des plus suivies car elle montre l’état de la plus grande économie de la zone euro. Elle indique souvent quelle est l’évolution économique pour l’ensemble de la zone euro, avec des effets immédiats sur la monnaie commune, l’euro.

Aujourd’hui, l’IFO a montré que l’indice du climat des affaires a fortement augmenté. Plus précisément, l’indice a enregistré la plus forte hausse jamais enregistrée, ce qui laisse espérer que le pire de la pandémie est derrière nous.

Détails de l’enquête IFO de juin 2020

L’IFO est un indice composite construit sur la base des chefs d’entreprise interrogés, actifs dans des domaines tels que l’industrie manufacturière, la construction, les services, mais aussi dans des secteurs comme le commerce de détail et de gros – à noter la différence avec la publication du PMI, qui se concentre principalement sur l’industrie manufacturière et les services en général.

Les entreprises du secteur de la construction ont enregistré des attentes moins pessimistes, ce qui a amélioré le climat des affaires. L’évaluation de la situation actuelle s’est également améliorée dans le secteur des services, tandis que l’indice du climat des affaires dans l’industrie manufacturière a augmenté de manière significative en juin. Dans le domaine du commerce, l’humeur est moins pessimiste dans le commerce de détail que dans le commerce de gros, mais des améliorations générales sont notables ici aussi.

L’indice IFO du climat des affaires a atteint 86,2 points en juin, en forte progression par rapport aux données de 79,7 mai. Cette hausse est importante en raison de la grande taille de l’échantillon qui participe à l’enquête. Environ neuf mille entreprises allemandes demandent aux répondants d’évaluer les conditions et les attentes des entreprises pour la période à venir – six mois.

Le communiqué est un indicateur avancé de la santé économique de la plus grande économie de la zone euro, et il a un fort impact sur le marché. Cela est particulièrement important en cette période de pandémie, où l’incertitude quant à l’avenir touche à la fois les entreprises et les consommateurs.

Les chefs d’entreprise sont invités à décrire leur situation commerciale actuelle et à choisir l’une des trois options disponibles : bonne, satisfaisante ou mauvaise.

Pour les attentes futures, ils doivent choisir l’une des trois options proposées – plus favorable, inchangée, moins favorable. Le résultat compile les réponses et en fait la moyenne avec la base moyenne 2015 que l’IFO considère.

Le présent communiqué donne une vision plus optimiste du climat des affaires en Allemagne. Associé au fort rebond des indices de confiance des directeurs d’achat de la zone euro depuis hier, il suggère une forte croissance du PIB pour la période à venir.

Toutefois, les investisseurs doivent savoir qu’en raison des récents blocages, les enquêtes IFO et PMI sont susceptibles d’avoir rompu la corrélation avec le PIB pour le moment. Néanmoins, les gains importants sont encourageants.