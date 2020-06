Une semaine de trading lente

La semaine à venir est relativement proche du point de vue des données économiques, sans qu’aucun ensemble de données de premier niveau ne soit publié. En plus du fait que nous sommes officiellement entrés dans le trading estival, le marché des devises a besoin d’un moteur autre que les données économiques habituelles. Une fois de plus, tous les yeux sont tournés vers le marché boursier américain.

Ce qu’il faut prendre en considération cette semaine

Les événements les plus importants du calendrier économique de cette semaine sont prévus pour lundi et mardi. La semaine commence avec le discours du gouverneur de la Banque du Canada, M. Macklem, sur la politique monétaire à l’ère de COVID-19, et des questions du public sont attendues – les traders impliqués dans les paires de CAD remarqueront probablement une augmentation de la volatilité pendant la session de questions et réponses.

Mardi est le jour où les PMI dans la zone euro seront annoncés. Les données sur la fabrication et les services en temps réel donneront aux traders un indice sur la façon dont la reprise économique se déroule en Europe maintenant que ses économies sont ouvertes. En parlant d’économies qui se rouvrent, le Royaume-Uni va rouvrir ses restaurants cette semaine – une mesure étroitement surveillée par les autorités pour voir comment elle va influer sur la propagation du virus.

Toujours mardi, l’événement principal de la semaine de trading vient de Nouvelle-Zélande – la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande annonce son taux officiel au comptant et le relevé des taux. Comme toujours, lorsqu’une banque centrale doit annoncer sa politique monétaire, la monnaie connaîtra une plus grande volatilité.

Au-delà de mardi, rien ne vaut la peine d’être mentionné dans l’agenda économique. Par conséquent, l’accent reste mis sur les conséquences du virus sur les économies mondiales et, une fois de plus, sur le marché boursier américain.

La pandémie de coronavirus a continué à se propager ce week-end. C’est un triste record si l’on considère les efforts déployés au niveau mondial pour la combattre, deux pays étant responsables de la majeure partie de l’augmentation – les États-Unis et le Brésil, qui comptent désormais plus d’un million d’infections. Mais l’intérêt s’est déjà déplacé du nombre d’infections vers le nombre de décès, et sur ce front, les choses se présentent mieux en ce sens qu’une tendance positive peut être repérée.

Les États-Unis se rapprochent de plus en plus des élections de l’automne, et nous avons déjà vu Trump rallier ses partisans. Plus nous nous approchons, plus il est probable que la bourse réagira de plus en plus aux sondages, et cela aura également un impact sur le marché des devises.

Attendez-vous à une semaine creuse en termes de données économiques, mais cela ne signifie pas que la volatilité ne sera pas au rendez-vous.