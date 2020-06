Ventilation des comptes de la BCE

Les comptes de la BCE (c’est-à-dire l’équivalent du procès-verbal du FOMC aux États-Unis) correspondant à la réunion de juin ont été publiés hier.

Le rapport montre un nombre record de mots utilisés dans les descriptions détaillées, et souligne comment la BCE pourrait devoir améliorer la communication avec le marché.

La manière dont une banque centrale choisit de communiquer est particulièrement importante pour les marchés financiers, car les algorithmes de trading à haute fréquence achètent ou vendent souvent une devise en fonction de ce que peut ou ne peut pas montrer un document. Par exemple, la déclaration du FOMC aux États-Unis est “scannée” par des algorithmes de trading en quelques millisecondes, à la recherche de changements dans la formulation par rapport à la version précédente.

Détails de la réunion de la BCE de juin 2020

L’un des outils les plus sous-estimés de la banque centrale moderne est appelé “orientation vers l’avenir”. Il représente l’ensemble de l’arsenal qu’une banque centrale choisit d’utiliser pour remplir son mandat de stabilité des prix et, dans certains cas, de création d’emplois. L’objectif est d’ancrer les anticipations d’inflation dans deux ans autour de l’objectif de ciblage de l’inflation.

Les projections économiques du personnel, les procès-verbaux des réunions ou des discours des banques centrales et les apparitions à la télévision font partie de l’orientation prospective. Dans le cas de la BCE, les comptes, publiés trois semaines après l’annonce du taux de soumission minimal, ont été récemment introduits comme nouvel outil pour accroître la transparence.

Ils révèlent un compte rendu détaillé de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE et fournissent souvent des informations que les participants au marché ont pu manquer. La publication d’hier a effectivement fait baisser l’euro, en particulier par rapport au dollar, bien que la monnaie commune se soit redressée vers la fin de la journée de négociation.

Pour la première fois depuis leur introduction, le nombre de mots des comptes de la BCE a dépassé les 10 000. C’est peut-être parce que l’examen de l’évolution des marchés financiers a pris plus de temps que d’habitude, en raison de la crise sanitaire COVID-19. Ou parce qu’il est de plus en plus difficile d’évaluer les dommages économiques mondiaux et l’impact sur la zone euro.

Quelle qu’en soit la raison, l’augmentation du nombre de mots reflète les défis auxquels la BCE a été confrontée et continue de l’être pendant la crise : un taux de chômage élevé et une inflation extrêmement faible, pour n’en citer que deux. En outre, la menace que la Cour constitutionnelle allemande a fait peser sur son indépendance au début de l’année a certainement contribué aux discussions sur le Conseil des gouverneurs.

Pour les traders de l’euro, les comptes de la BCE sont un instrument relativement nouveau pour se plonger dans la discussion de la banque centrale et chercher une confirmation dans l’analyse fondamentale d’une transaction. Cette fois, le résultat net est que les achats du PEPP respectent la condition de proportionnalité et que la BCE a agi conformément à son mandat.