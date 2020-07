1,3 million de personnes supplémentaires déposent une demande d’allocations de chômage

L’un des ensembles de données les plus attendus pendant la pandémie est le taux de chômage et le nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis.

Les demandes initiales de chômage et les demandes continues, publiées chaque semaine, ont pris de l’importance lorsqu’on les compare aux données mensuelles des Non-Farm Payrolls (NFP).

Si, avant la pandémie, les investisseurs se concentraient sur les NFP et les fiches de paie privées pour connaître l’état du marché du travail américain, l’analyse est passée à des données hebdomadaires. Les demandes d’allocations de chômage existaient avant la crise, mais elles étaient souvent négligées en raison de leur caractère tardif. Cependant, aujourd’hui, elle offre un aperçu précieux de la manière dont le marché du travail a fait face à la crise, et les investisseurs recherchent tout signe d’amélioration.

Aucun signe d’amélioration au cours des dernières semaines

Le graphique ci-dessus reflète la manière dont le virus a affecté le marché du travail. Après une forte hausse dans les premières semaines de la récession, le nombre de personnes demandant des allocations de chômage a diminué. Toutefois, il reste à des niveaux extrêmement élevés si l’on compare avec les conditions antérieures à la pandémie, ce qui laisse supposer que bon nombre des emplois perdus sont devenus permanents.

Une modeste amélioration la semaine dernière est venue du maintien des demandes – elles sont tombées à dix-sept millions, mais ce chiffre reste élevé, ce qui laisse penser que les licenciements se poursuivent.

Certaines voix affirment que les données sont affectées par l’ajustement saisonnier et que le rythme de la reprise est surestimé. Il s’avère que cette période de l’année est connue pour l’augmentation des demandes de chômage, donc l’ajustement saisonnier fait baisser les données – un effet qui devrait être visible au cours des prochaines semaines également.

Les données, publiées hier, confirment la baisse des offres d’emploi au cours des deux dernières semaines – 5,5 %, ce qui est un signe que la reprise s’essouffle. Le spectre d’une reprise en forme de W devient plus possible et les implications sont que nous verrons une baisse de l’emploi dans le rapport de juillet.

Le marché n’a pas beaucoup réagi à cette nouvelle. Lors d’une séance de bourse typique de l’été, la volatilité a un peu augmenté, mais pas beaucoup par rapport au reste de la journée de bourse. De plus, les données sur les demandes d’indemnisation sont sorties en même temps que les ventes aux particuliers, qui ont été bien meilleures que prévu. Par conséquent, les perspectives mitigées de la journée de trading d’hier ont contribué à la faible volatilité des paires de dollars.

Toutefois, les investisseurs ne doivent pas sous-estimer la faiblesse des données sur les demandes d’indemnisation. Si elle se maintient, elle aura des effets durables sur la reprise économique.