Accord conclu lors du sommet de l’UE

Le très attendu sommet européen qui a débuté vendredi dernier s’est achevé aux premières heures de la journée. Après des négociations marathon, les dirigeants européens se sont mis d’accord sur la structure du fonds de relance destiné à atténuer l’impact économique de la pandémie de coronavirus.

Considéré comme un changement de cap et une ouverture sur l’avenir de l’Union européenne et sur la manière dont elle organise son financement, cet accord est un nouveau coup porté à l’euro. Jusqu’à présent, chaque crise a été une raison pour les euro-démons de prédire l’effondrement de l’Union européenne. Pourtant, l’UE a survécu, et le sommet marathon ne fait que révéler la complexité des décisions à prendre.

Subventions vs prêts – La solidarité prévaut

Les principales discussions de ce sommet ont porté sur le montant des subventions offertes aux différents États membres de l’Union européenne et sur le montant des prêts. Sans surprise, comme l’ont annoncé les médias, les États du Nord étaient favorables à une augmentation des prêts plutôt qu’à des subventions, tandis que les États du Sud étaient favorables au contraire.

Au final, un accord a été conclu pour 390 milliards d’euros de subventions et 360 milliards d’euros de prêts à faible taux d’intérêt. La proportion de prêts par rapport aux subventions pour chaque pays était tout aussi importante, car le coronavirus a affecté différemment les membres de l’Union européenne. La manière de dépenser les fonds était également une priorité. Quelles sont les priorités une fois que l’argent arrive ?

Il s’avère que près d’un tiers des fonds sont destinés à la lutte contre le changement climatique. L’ambitieux “Green Deal” de l’UE prépare le terrain pour le plus grand plan de relance écologique possible, car le changement climatique reste au premier rang des priorités des citoyens européens.

Le marché des changes a réagi différemment à la nouvelle. D’une certaine manière, c’était attendu, car les paires d’euros se sont échangées avec un ton de surenchère depuis le début de la semaine de trading précédente. Alors que les choses traînaient en longueur à Bruxelles, il était évident que les dirigeants européens ne quitteraient pas la capitale belge sans un accord. Compte tenu des vacances d’été à venir, il était impératif de parvenir à un accord.

Alors que les paires EURUSD et EURJPY ont maintenu leurs niveaux, les paires EURGBP et EURAUD ont chuté de plus de cent pips depuis le début de la semaine de trading. Ce mouvement est cohérent avec un environnement de risque, lorsque le marché boursier est à la hausse, l’AUDUSD augmente, soutient l’EURUSD avec un ton d’offre, et favorise un EURAUD plus bas.

Si la tendance à la hausse du risque se poursuit, le marché boursier est prêt à réaliser des gains supplémentaires au cours de la semaine de trading.