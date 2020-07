Avant-première de la réunion du FOMC de juillet 2020

Le jour de la réunion du FOMC est enfin arrivé, et toute la communauté financière attend d’entendre ce que la Fed a à dire. C’est le dernier grand événement économique pour les marchés à l’approche de l’élection présidentielle américaine. On attend donc un feu d’artifice.

En outre, les flux de fin de mois influenceront probablement la volatilité à partir de la session nord-américaine d’aujourd’hui. Comme le dernier jour de trading du mois arrive vendredi prochain, la volatilité autour du fixing de Londres est sur le point d’augmenter.

Le dollar et la Fed – Scénarios

Le dollar est dans l’esprit de tous les investisseurs ces derniers temps. Son déclin rapide pendant la crise du coronavirus est à la fois une bénédiction et un parcours semé d’embûches. C’est une bénédiction pour les marchés émergents car la quasi-totalité de la dette internationale est libellée en USD.

Le service de la dette est donc devenu plus facile. C’est une bonne chose pour les marchés développés, car un dollar faible se traduit par une hausse de l’euro, de la livre sterling, du dollar australien, du dollar canadien ou du dollar néo-zélandais. Ce n’est pas le genre de problème qu’une banque centrale voudrait avoir sous la main en période de récession.

Un examen attentif du marché des changes montre une situation similaire pour toutes les principales paires. Toutes les monnaies développées se sont appréciées par rapport au dollar, sans exception.

L’EURUSD est en tête du peloton. Elle a presque atteint 1,18 lundi dernier et se consolide au-dessus de 1,17 depuis. Jusqu’à la déclaration de la Fed, l’action sur les prix restera très probablement la même.

Certaines autres paires ont récupéré le terrain perdu contre le dollar cette semaine. Par exemple, la paire GBPUSD est revenue au niveau de 1,30, déclenchant une tonalité d’offre pour toutes les paires GBP (par exemple, GBPCHF plus haut, EURGBP plus bas).

L’annonce faite hier par la Fed de prolonger les facilités de prêt de trois mois supplémentaires risque de voler la vedette aux actions risquées sur les prix des devises. Avec l’annonce d’un assouplissement supplémentaire (c’est-à-dire la position d’assouplissement de la Fed), on pourrait considérer que le marché a déjà intégré cette nouvelle.

Comme toujours, le trading sur le marché des changes n’est pas simple. Les algorithmes de trading peuvent le faire évoluer sur rien du tout, indépendamment de l’évolution des cours ou non.

Ainsi, il est probable que l’EURUSD fasse une nouvelle tentative à 1,18 aujourd’hui. De même, il est peu probable que la paire GBPUSD n’atteigne pas 1,30, car elle est actuellement bloquée à 1,2970.

Cependant, la paire EURUSD semble épuisée ici et une correction à la fin du mois (c’est-à-dire vendredi) ne devrait pas être exclue.

L’USD étant un événement qui se déroule sous l’impulsion du dollar, le moyen le plus sûr de le négocier est d’investir dans des cross. À ce stade, l’EURGBP et le GBPCHF offrent la meilleure incitation à un mouvement à la baisse, respectivement plus élevé, pour profiter au mieux des flux de fin de mois.