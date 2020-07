Bitcoin a dépassé les 11 000 dollars – Qui achète ?

Le marché des crypto-monnaies a vu le jour après que Bitcoin ait finalement franchi la barre des 10 000 $. De manière typique pour le marché du crypto, la rupture se produit pendant le week-end, lorsque peu ou pas de liquidité amplifie les mouvements du marché.

Bitcoin a été récemment sur le radar des investisseurs en raison de son intervalle de consolidation de plusieurs mois. Après être tombé en dessous de 4 000 $ au début de la pandémie de coronavirus fin mars de cette année, Bitcoin est remonté à 10 000 $, puis s’est stabilisé. Toutes les tentatives de hausse ont été rencontrées par les vendeurs, mais les acheteurs sont intervenus pour une nouvelle tentative de hausse des prix.

La rupture est finalement arrivée, et il reste maintenant à voir qui achète Bitcoin et si la rupture sera maintenue ?

L’argent continue à affluer sur le marché des crypto-monnaies

Les données relatives au marché des crypto-monnaies sont très incertaines. Après tout, il s’agit d’un marché non réglementé dans la plupart des pays du monde, et les investisseurs doivent prendre chaque donnée avec précaution.

Par conséquent, lorsqu’un grand éditeur comme Forbes consacre un article à la communauté fintech concernant les données dans l’univers crypto, il est probable que ces chiffres soient réels. Selon les sources de Forbes, le volume mensuel des échanges de crypto-monnaies a explosé en 2020 par rapport à la fin de 2019.

Février, mars, avril, mai – les mois où la pandémie de coronavirus a fait les gros titres, les investisseurs se sont précipités pour acheter des crypto-monnaies. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont acheté que des Bitcoin, mais les données font référence à toutes les crypto-monnaies existantes.

Il s’avère que 15 % des Américains possèdent une forme quelconque de crypto-monnaie, et 8 % d’entre eux se lanceront dans le marché du crypto en 2020. Cependant, une grande partie des Américains n’a pas l’intention de posséder de crypto-monnaies dans un avenir proche, ce qui montre le potentiel qui existe encore.

Pour en revenir au prix de Bitcoin, la majorité des propriétaires de Bitcoins ont augmenté leur portefeuille durant la pandémie de coronavirus de 2020. Ce qui explique le fort rebond de moins de 4 000 $ à 10 000 $.

L’or a également joué un rôle crucial pour les bulls Bitcoin. Bitcoin est souvent considéré comme l’équivalent crypto de l’or (avez-vous remarqué que le signe Bitcoin a toujours la couleur jaunâtre – tout comme l’or ?), et l’or vient d’atteindre récemment un nouveau sommet historique. Naturellement, le parti pris était que le Bitcoin allait également atteindre un niveau plus élevé. C’est ce qu’il a fait, et il reste maintenant à voir si l’achat se poursuit à partir de 11 000 $.